David Damiano - Funny Little Fears (0198029067910) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Damiano - Funny Little Fears (0198029067910) виниловая пластинка
Известный итальянский певец, фронтмен итальянской рок-группы M?neskin, победившей на Евровидении-2021, Дамиано Дэвид выпускает свой первый сольный альбом Funny Little Fears. Первый сольный проект Дамиано был принят поклонниками по всему миру с огромным энтузиазмом. Funny Little Fears содержит 14 уникальных треков, включая мировой хит Born With A Broken Heart и последний сингл Next Summer, мощный и эмоциональный трек. "Я всегда боялся высоты, того, что земля может уйти у меня из-под ног в любой момент, и все может исчезнуть за секунду. Я боялся темноты, необъятности, которую я не могу увидеть или понять, которая может поглотить меня, если я не буду осторожен в том, куда иду. Я боялся себя, потому что просил слишком многого и стремился к чему-то, чего даже не знал, действительно ли я хочу. И, честно говоря, мне все еще иногда страшно, но я написал себе руководство. Надеюсь, оно вам тоже пригодится. Я назвал его «Funny Little Fears»", - Дамиано.
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Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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