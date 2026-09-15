Bad Boys Blue - Super Hits Vol.1 (4640004137997) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Super Hits Vol.1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 696014
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2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Super Hits Vol.1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You're A Woman, Pretty Young Girl, I Wanna Hear Your Heartbeat, Come Back And Stay, Gimme Gimme Your Lovin', Kiss You All Over, Baby, How I Need You, A World Without You Michelle, Lady In Black
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Super Hits (20)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bad Boys Blue - Super Hits Vol.1 (4640004137997) виниловая пластинка
Super Hits 1 - первый сборник хитов серии Super Hits от немецкой группы Bad Boys Blue, вышедший в свет в 2018 году. Bad Boys Blue - евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году, за свою историю выпустившая около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе и в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137997]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Super Hits Vol.1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You're A Woman, Pretty Young Girl, I Wanna Hear Your Heartbeat, Come Back And Stay, Gimme Gimme Your Lovin', Kiss You All Over, Baby, How I Need You, A World Without You Michelle, Lady In Black
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Super Hits (20)
Страна производитель
Россия
Super Hits 1 - первый сборник хитов серии Super Hits от немецкой группы Bad Boys Blue, вышедший в свет в 2018 году. Bad Boys Blue - евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году, за свою историю выпустившая около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе и в США.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Bad Boys Blue - Super Hits Vol.1 (4640004137997) виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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