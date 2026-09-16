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Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка

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Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Королевство Кривых
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696179
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Королевство Кривых
Жанр
Русский рок
Трек-лист
У Шамана Три Руки, И Летает Голова То Вверх, То Вниз, Королевство Кривых, Себе Не Найдя Двойников., Ветер Лилипутов Робинзон Крузо, Из Коры Себе Подругу Выстругал., Когда Призрачный Свет., Все Вокруг Боятся Радости Паяца, И Всё., Aianostre
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка

Королевство кривых — пятнадцатый студийный альбом, записанный и выпущенный рок-группой «Пикник» в 2005 году. Заглавная песня с альбома была использована в одноимённом телесериале.

Отзывы о товаре Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Королевство Кривых
Жанр
Русский рок
Трек-лист
У Шамана Три Руки, И Летает Голова То Вверх, То Вниз, Королевство Кривых, Себе Не Найдя Двойников., Ветер Лилипутов Робинзон Крузо, Из Коры Себе Подругу Выстругал., Когда Призрачный Свет., Все Вокруг Боятся Радости Паяца, И Всё., Aianostre
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Королевство кривых — пятнадцатый студийный альбом, записанный и выпущенный рок-группой «Пикник» в 2005 году. Заглавная песня с альбома была использована в одноимённом телесериале.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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