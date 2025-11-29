Агутин Леонид - Летний Дождь (Purple) (4680068801588) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Агутин Леонид
Альбом (сингл)
Летний Дождь
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 696127
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Загружаем...
2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Агутин Леонид
Альбом (сингл)
Летний Дождь
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Не Унывай!, Летний Дождь, Полночи, Танцевали Пары, Мало, Мария, Без Тебя, Королева, Папа, Мама, Февраль, Белый Камень
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Агутин Леонид - Летний Дождь (Purple) (4680068801588) виниловая пластинка
Альбом Леонида Агутина на цветном Виниле. В 1997 году достоянием широкой общественности стал зарождающийся роман Леонида и Анжелики Варум. Их первые две дуэтные песни «Королева» и «Февраль» вошли в альбом «Летний дождь». С этого момента творчество Леонида Агутина перешло на новый уровень, музыка стала глубже и взрослее.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Агутин Леонид
Альбом (сингл)
Летний Дождь
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Не Унывай!, Летний Дождь, Полночи, Танцевали Пары, Мало, Мария, Без Тебя, Королева, Папа, Мама, Февраль, Белый Камень
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Альбом Леонида Агутина на цветном Виниле. В 1997 году достоянием широкой общественности стал зарождающийся роман Леонида и Анжелики Варум. Их первые две дуэтные песни «Королева» и «Февраль» вошли в альбом «Летний дождь». С этого момента творчество Леонида Агутина перешло на новый уровень, музыка стала глубже и взрослее.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, пластинка пришла в полном порядке. А вот качество звука примерно как CD, особенно песни с первых альбомов
Достоинства:
Комментарий:
Очень тонкий вкладыш для хранения, в остальном всё супер! Привезли прям на следующий день, за это отдельное спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Упакована была отлично. Покупала в подарок, поэтому ничего больше не могу рассказать ))
Достоинства:
Комментарий:
Кайфец полнейший! Все супер упаковано, спасибо! Пришло быстро и в сохранности
Купить Агутин Леонид - Летний Дождь (Purple) (4680068801588) виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Агутин Леонид - Летний Дождь (Purple) (4680068801588) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, пластинка пришла в полном порядке. А вот качество звука примерно как CD, особенно песни с первых альбомов
Достоинства:
Комментарий:
Очень тонкий вкладыш для хранения, в остальном всё супер! Привезли прям на следующий день, за это отдельное спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Упакована была отлично. Покупала в подарок, поэтому ничего больше не могу рассказать ))
Достоинства:
Комментарий:
Кайфец полнейший! Все супер упаковано, спасибо! Пришло быстро и в сохранности