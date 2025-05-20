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Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка - фото 1
Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка - фото 2
Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Песни Военных Лет
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка - фото 1
  • Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка - фото 2
  • Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 620 руб.  3 662 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка
2 620 руб. -28%
3 662 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Песни Военных Лет
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Где-то далеко (Песня о далекой родине), Темная ночь, Где-же вы теперь, друзья-однополчанеx, Дороги, Вот солдаты идут, Катюша, Казаки в Берлине, Моя Москва, Одинокая гармонь, Последний бой
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Где-то далеко (Песня о далекой родине), Темная ночь, Где-же вы теперь, друзья-однополчанеx, Дороги, Вот солдаты идут, Катюша, Казаки в Берлине, Моя Москва, Одинокая гармонь, Последний бой



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Alexander

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось. Хотелось бы конечно еще Журавли и На сопках Манчжурии, тогда совсем цены бы не было.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная новая пластинка в хорошей упаковке!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Песни Военных Лет
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Где-то далеко (Песня о далекой родине), Темная ночь, Где-же вы теперь, друзья-однополчанеx, Дороги, Вот солдаты идут, Катюша, Казаки в Берлине, Моя Москва, Одинокая гармонь, Последний бой
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Где-то далеко (Песня о далекой родине), Темная ночь, Где-же вы теперь, друзья-однополчанеx, Дороги, Вот солдаты идут, Катюша, Казаки в Берлине, Моя Москва, Одинокая гармонь, Последний бой


Теги товара: Rock Opera
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Alexander

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось. Хотелось бы конечно еще Журавли и На сопках Манчжурии, тогда совсем цены бы не было.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная новая пластинка в хорошей упаковке!


Купить Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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