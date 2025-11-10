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Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка - фото 1
Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка - фото 2
Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Агутин Леонид
Альбом (сингл)
Декамерон
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка - фото 1
  • Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка - фото 2
  • Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696126
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Агутин Леонид
Альбом (сингл)
Декамерон
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Остров, На Сиреневой Луне, Параход, Бум Говола Бум, Ты Вернешься Когда-нибудь Снова, Путник Звездных Дорог, Все Куда-то Девались, Муха, Двери В Небеса, Ol? Ol?
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка

Второй сольный альбом «Декамерон» известный певец, композитор, гитарист и аранжировщик Леонид выпустил уже будучи любимчиком публики. К 1996 году Леонид Агутин успел поучаствовать и стать лауреатом международных конкурсов «Ялта - 92», «Юрмала - 93», выпустить первый сольный альбом «Босоногий мальчик», признанный как слушателями, так и профессиональными музыкантами, а также удостоиться сразу трех номинация премии «Овация» в 1995 году: певец года, песня года и альбом года. Второй альбом «Декамерон» повторил успех дебютного диска, доказав всем, что Леонид Агутин пришел всерьез и надолго. Хиты с «Декамерона» тут же заняли верхние строчки хит-парадов и до сих пор пользуются большим успехом песни «На сиреневой луне», «Все куда-то девалось» и «Ole’ Ole’».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень тонкий вкладыш для хранения, в остальном всё супер! Привезли прям на следующий день, за это отдельное спасибо!



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Агутин Леонид
Альбом (сингл)
Декамерон
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Остров, На Сиреневой Луне, Параход, Бум Говола Бум, Ты Вернешься Когда-нибудь Снова, Путник Звездных Дорог, Все Куда-то Девались, Муха, Двери В Небеса, Ol? Ol?
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Второй сольный альбом «Декамерон» известный певец, композитор, гитарист и аранжировщик Леонид выпустил уже будучи любимчиком публики. К 1996 году Леонид Агутин успел поучаствовать и стать лауреатом международных конкурсов «Ялта - 92», «Юрмала - 93», выпустить первый сольный альбом «Босоногий мальчик», признанный как слушателями, так и профессиональными музыкантами, а также удостоиться сразу трех номинация премии «Овация» в 1995 году: певец года, песня года и альбом года. Второй альбом «Декамерон» повторил успех дебютного диска, доказав всем, что Леонид Агутин пришел всерьез и надолго. Хиты с «Декамерона» тут же заняли верхние строчки хит-парадов и до сих пор пользуются большим успехом песни «На сиреневой луне», «Все куда-то девалось» и «Ole’ Ole’».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень тонкий вкладыш для хранения, в остальном всё супер! Привезли прям на следующий день, за это отдельное спасибо!


Купить Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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