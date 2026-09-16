Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка
Переиздание мощнейшего дебютного альбома от Bad Boys Blue 1985. Коллекционное издание на цветном виниле подготовленно с использованием оригинальных аудио и фото исходников. Новый мастеринг 2020 года. Издание комплектуется буклетом, постером и открытками. Дебютный сингл «L.O.V.E. In My Car» группа выпустила в сентябре 1984 года. Ведущий вокал принадлежал Эндрю Томасу. Пластинка пользовалась определённым успехом на дискотеках и в клубах, но в чарты не попала. Это была первая и последняя сингл-композиция, которую исполнял Эндрю, продюсеры решили, что Тревор Тэйлор будет исполнять ведущий вокал в следующих композициях. Настоящий успех к трио пришёл только весной 1985 года, когда следующий сингл «You’re A Woman» произвёл настоящий фурор во многих европейских странах, моментально оказавшись в первой десятке лучших песен. В Германии сингл достиг восьмого места и почти четыре месяца не покидал немецкий Top20. Первый альбом “Hot Girls, Bad Boys”, впервые выпущенный в 1985 году, моментально сделал трио популярным,а песни «You're A Woman» и «Pretty Young Girl» стали международными хитами. На нём лидирующий вокал в большинстве песен (кроме «L.O.V.E. In My Car») принадлежал Тревору Тэйлору. В СССР песни Bad Boys Blue моментально сделались народными, особенно после остроумной переработки Сергея Минаева «Юра — вуман, Вася — мэн».
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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