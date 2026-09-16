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Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка

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Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка - фото 4
Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Bad Boys
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705771
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка
2 620 руб.
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Bad Boys
Жанр
Диско
Трек-лист
You're A Woman, I Live, Pretty Young Girl, In My Car, Kiss You All Over, Baby, Hot Girls - Bad Boys, For Your Love, People Of The Night
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка

Переиздание мощнейшего дебютного альбома от Bad Boys Blue 1985. Коллекционное издание на цветном виниле подготовленно с использованием оригинальных аудио и фото исходников. Новый мастеринг 2020 года. Издание комплектуется буклетом, постером и открытками. Дебютный сингл «L.O.V.E. In My Car» группа выпустила в сентябре 1984 года. Ведущий вокал принадлежал Эндрю Томасу. Пластинка пользовалась определённым успехом на дискотеках и в клубах, но в чарты не попала. Это была первая и последняя сингл-композиция, которую исполнял Эндрю, продюсеры решили, что Тревор Тэйлор будет исполнять ведущий вокал в следующих композициях. Настоящий успех к трио пришёл только весной 1985 года, когда следующий сингл «You’re A Woman» произвёл настоящий фурор во многих европейских странах, моментально оказавшись в первой десятке лучших песен. В Германии сингл достиг восьмого места и почти четыре месяца не покидал немецкий Top20. Первый альбом “Hot Girls, Bad Boys”, впервые выпущенный в 1985 году, моментально сделал трио популярным,а песни «You're A Woman» и «Pretty Young Girl» стали международными хитами. На нём лидирующий вокал в большинстве песен (кроме «L.O.V.E. In My Car») принадлежал Тревору Тэйлору. В СССР песни Bad Boys Blue моментально сделались народными, особенно после остроумной переработки Сергея Минаева «Юра — вуман, Вася — мэн».



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Bad Boys
Жанр
Диско
Трек-лист
You're A Woman, I Live, Pretty Young Girl, In My Car, Kiss You All Over, Baby, Hot Girls - Bad Boys, For Your Love, People Of The Night
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Переиздание мощнейшего дебютного альбома от Bad Boys Blue 1985. Коллекционное издание на цветном виниле подготовленно с использованием оригинальных аудио и фото исходников. Новый мастеринг 2020 года. Издание комплектуется буклетом, постером и открытками. Дебютный сингл «L.O.V.E. In My Car» группа выпустила в сентябре 1984 года. Ведущий вокал принадлежал Эндрю Томасу. Пластинка пользовалась определённым успехом на дискотеках и в клубах, но в чарты не попала. Это была первая и последняя сингл-композиция, которую исполнял Эндрю, продюсеры решили, что Тревор Тэйлор будет исполнять ведущий вокал в следующих композициях. Настоящий успех к трио пришёл только весной 1985 года, когда следующий сингл «You’re A Woman» произвёл настоящий фурор во многих европейских странах, моментально оказавшись в первой десятке лучших песен. В Германии сингл достиг восьмого места и почти четыре месяца не покидал немецкий Top20. Первый альбом “Hot Girls, Bad Boys”, впервые выпущенный в 1985 году, моментально сделал трио популярным,а песни «You're A Woman» и «Pretty Young Girl» стали международными хитами. На нём лидирующий вокал в большинстве песен (кроме «L.O.V.E. In My Car») принадлежал Тревору Тэйлору. В СССР песни Bad Boys Blue моментально сделались народными, особенно после остроумной переработки Сергея Минаева «Юра — вуман, Вася — мэн».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786) виниловая пластинка - купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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