Наутилус Помпилиус - Яблокитай (White) (4680068802868) виниловая пластинка
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Описание товара Наутилус Помпилиус - Яблокитай (White) (4680068802868) виниловая пластинка
Одиннадцатый студийный альбом, родившийся на просторах Туманного Альбиона при активном участии Билли Нельсона и Бориса Гребенщикова, и выпущенного в феврале 1997 года. Некоторые композиции, присутствующие в альбоме, такие как «Люди на холме», «Во время дождя», «Нежный вампир», сопровождали героя Сергея Бодрова младшего в его одиссее по культурной столице России в культовом фильме Алексея Балабанова “Брат”. В альбоме присутствуют 10 песен. Лирика принадлежит Илье Кормильцеву, музыка Бутусова. Исполнитель: Nautilus Pompilius (Наутилус Помпилиус). Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус
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Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус
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