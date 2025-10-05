Top.Mail.Ru
Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка - фото 1
Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка - фото 2
Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ночные забавы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка - фото 1
  • Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка - фото 2
  • Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696139
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ночные забавы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Ночные забавы» Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Империя пиратов», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Все то, о чем
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Ночные забавы» Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Империя пиратов», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из спектакля «Мария Стюарт», Музыка из к/ф «Летние люди»



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Владислав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
в общем неплохо, небольшой песочек есть но очень хорошая музыка, со временем не замечается



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ночные забавы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Ночные забавы» Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Империя пиратов», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Все то, о чем
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Ночные забавы» Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Империя пиратов», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из спектакля «Мария Стюарт», Музыка из к/ф «Летние люди»


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Владислав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
в общем неплохо, небольшой песочек есть но очень хорошая музыка, со временем не замечается


Купить Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...