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Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка

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Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка - фото 1
Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка - фото 2
Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Таривердиев
Альбом (сингл)
Отражения Тишины
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка - фото 1
  • Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка - фото 2
  • Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Таривердиев
Альбом (сингл)
Отражения Тишины
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Звук запаздывает за светом (Pizzicato на воде), Память, Пробежки в темпе Presto, Утро в горах, Слепой дождик, Мелодия, Не исчезай!, Танец отражений, Воспоминание, Одиночество лодки, Ноктюрн Nocturne, Cembalo breakdance, Нервы обожжены, Утренняя Москва, Круги на воде, Очарованный странник, Ария, Тишины хочу
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка

Ранее не издававшиеся прелюдии, композиции, импровизации и монолог из т/ф "Ольга Сергеевна". Российский композитор армянского происхождения Микаэл Таривердиев (1931-1996 гг.) прославился в первую очередь тем, что написал музыку к огромному количеству отечественных кинофильмов. Кроме кино, его произведения звучат в театре и операх, а многие отечественные музыканты до сих пор используют его творчество в своих наработках. Является Народным артистом РСФСР (1986) и Лауреатом Государственной премии СССР (1977).



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Таривердиев
Альбом (сингл)
Отражения Тишины
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Звук запаздывает за светом (Pizzicato на воде), Память, Пробежки в темпе Presto, Утро в горах, Слепой дождик, Мелодия, Не исчезай!, Танец отражений, Воспоминание, Одиночество лодки, Ноктюрн Nocturne, Cembalo breakdance, Нервы обожжены, Утренняя Москва, Круги на воде, Очарованный странник, Ария, Тишины хочу
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Ранее не издававшиеся прелюдии, композиции, импровизации и монолог из т/ф "Ольга Сергеевна". Российский композитор армянского происхождения Микаэл Таривердиев (1931-1996 гг.) прославился в первую очередь тем, что написал музыку к огромному количеству отечественных кинофильмов. Кроме кино, его произведения звучат в театре и операх, а многие отечественные музыканты до сих пор используют его творчество в своих наработках. Является Народным артистом РСФСР (1986) и Лауреатом Государственной премии СССР (1977).


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микаэл Таривердиев - Отражения Тишины (4640004137249) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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