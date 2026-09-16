Top.Mail.Ru
Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) - фото 1
Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) - фото 2
Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jimi Hendrix In Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) - фото 1
  • Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) - фото 2
  • Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734808
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973985163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jimi Hendrix In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
T?rez Montcalm: Voodoo Child, Ida Sand: Manic Depression, The Nguy?n L? Trio: Little Wing, Mina Agossi Feat. Archie Shepp: Red House, Denis Colin Trio pr?sente Gwen Matthews avec Didier Petit & Pablo Cueco: Crosstown Traffic, Willy DeVille: Hey Joe, Youn Sun Nah: Drifting, Nguy?n L? Feat. Terri Lyne Carrington: Up From The Skies, Louis Winsberg, Antonio "El Titi"* & Rocky Gresset: Gypsy Eyes, Mina Agossi: Burning Of The Midnight Lamp, Francis Lockwood Trio: All Along The Watchtower, Popa Chubby:
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) виниловая пластинка

Очередной альбом серии «In Jazz» от французского лейбла Wagram Music представляет собой сборник джазовых интерпретаций знаменитых композиций Джими Хендрикса, таких как «Voodoo Child», «Little Wing» и «Red House», исполненных различными артистами

Отзывы о товаре Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973985163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jimi Hendrix In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
T?rez Montcalm: Voodoo Child, Ida Sand: Manic Depression, The Nguy?n L? Trio: Little Wing, Mina Agossi Feat. Archie Shepp: Red House, Denis Colin Trio pr?sente Gwen Matthews avec Didier Petit & Pablo Cueco: Crosstown Traffic, Willy DeVille: Hey Joe, Youn Sun Nah: Drifting, Nguy?n L? Feat. Terri Lyne Carrington: Up From The Skies, Louis Winsberg, Antonio "El Titi"* & Rocky Gresset: Gypsy Eyes, Mina Agossi: Burning Of The Midnight Lamp, Francis Lockwood Trio: All Along The Watchtower, Popa Chubby:
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Описание
Очередной альбом серии «In Jazz» от французского лейбла Wagram Music представляет собой сборник джазовых интерпретаций знаменитых композиций Джими Хендрикса, таких как «Voodoo Child», «Little Wing» и «Red House», исполненных различными артистами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) виниловая пластинка - стоимость товара 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...