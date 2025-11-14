Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Музыка Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696046
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Музыка Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Сокровища Флинта Остров сокровищ, Белые паруса Остров сокровищ, Рома и Катя Вам и не снилось, Новый дом Вам и не снилось, Лирическая тема Руки вверх!, Голубая плаа Большое космическое путешествие, Гонки Большое космическое путешествие, Тема Кеши Усатый нянь, Вертолет Шла собака по роялю, Встреча Сказка о звездном мальчике, Романс Сказки, сказки, сказки Старого Арбата, Свет звезд Через тернии к звездам, Гроза Через тернии к звездам, Солнечный день Мушкетеры из из 4-го «Б», Тема полета Полет с
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка
Алексей Рыбников - известный композитор, автор музыки к многочисленным кинофильмам в числе которых Приключения Буратино и Про Красную Шапочку, музыкальным спектаклям, рок-опере Юнона и Авось. Предлагаем Вашему вниманию уникальную пластинку, на которой собраны лучшие инструментальные произведения, написанные Алексеем Рыбниковым для кино.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Музыка Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Сокровища Флинта Остров сокровищ, Белые паруса Остров сокровищ, Рома и Катя Вам и не снилось, Новый дом Вам и не снилось, Лирическая тема Руки вверх!, Голубая плаа Большое космическое путешествие, Гонки Большое космическое путешествие, Тема Кеши Усатый нянь, Вертолет Шла собака по роялю, Встреча Сказка о звездном мальчике, Романс Сказки, сказки, сказки Старого Арбата, Свет звезд Через тернии к звездам, Гроза Через тернии к звездам, Солнечный день Мушкетеры из из 4-го «Б», Тема полета Полет с
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Алексей Рыбников - известный композитор, автор музыки к многочисленным кинофильмам в числе которых Приключения Буратино и Про Красную Шапочку, музыкальным спектаклям, рок-опере Юнона и Авось. Предлагаем Вашему вниманию уникальную пластинку, на которой собраны лучшие инструментальные произведения, написанные Алексеем Рыбниковым для кино.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная музыка, но неудачно собран альбом, редактору-2балла
Достоинства:
Комментарий:
Издание прекрасное , с любимой музыкой из детства! Как увидел Сразу заказал! Спасибо издателю и продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка выше всяких похвал, пластинка дошла вцелости.
Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная музыка, но неудачно собран альбом, редактору-2балла
Достоинства:
Комментарий:
Издание прекрасное , с любимой музыкой из детства! Как увидел Сразу заказал! Спасибо издателю и продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка выше всяких похвал, пластинка дошла вцелости.