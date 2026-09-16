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Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка

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Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка - фото 1
Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка - фото 2
Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка - фото 3
Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Septima
Жанр
Русская альтернатива
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка - фото 1
  • Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка - фото 2
  • Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка - фото 3
  • Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698848
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Septima
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Реинкарнация, Мочит, как хочет!, Русская душа, Ctrl+Z, Зал ожидания 4 шага, Туда, где небо., Я знаю, Круги на воде, Стёкла розовых очков, Страх и агрессия, Верю / Не верю, Платно
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка

2022 год был знаменателен празднованием 20-ти летнего юбилей группы СЛОТ – большой концертный тур, сборник лучших хитов и трибьют-альбом от коллег музыкантов. В 2023 году группа не сбавляет обороты – релизы и выступления продолжаются, из главного: группа сделала два масштабных столичных концерта с симфоническим оркестром! СЛОТ без всяких сомнений один из главных и важных героев отечественной альтернативной и шире – рок-сцены. Как повод вспомнить о том, что позволило группе получить это статус – переиздание на виниле пяти главных альбомов их дискографии.. СЛОТ «Septima». Альбом-классика, подарившей свету хит всех времён и народов – «Круги на воде», и именно на этом альбом впервые сложился актуальный состав группы, в котором она пребывает и по сей день.



Теги товара: Альтернативный рок

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Septima
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Реинкарнация, Мочит, как хочет!, Русская душа, Ctrl+Z, Зал ожидания 4 шага, Туда, где небо., Я знаю, Круги на воде, Стёкла розовых очков, Страх и агрессия, Верю / Не верю, Платно
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
2022 год был знаменателен празднованием 20-ти летнего юбилей группы СЛОТ – большой концертный тур, сборник лучших хитов и трибьют-альбом от коллег музыкантов. В 2023 году группа не сбавляет обороты – релизы и выступления продолжаются, из главного: группа сделала два масштабных столичных концерта с симфоническим оркестром! СЛОТ без всяких сомнений один из главных и важных героев отечественной альтернативной и шире – рок-сцены. Как повод вспомнить о том, что позволило группе получить это статус – переиздание на виниле пяти главных альбомов их дискографии.. СЛОТ «Septima». Альбом-классика, подарившей свету хит всех времён и народов – «Круги на воде», и именно на этом альбом впервые сложился актуальный состав группы, в котором она пребывает и по сей день.


Теги товара: Альтернативный рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Слот - Septima (4680068804022) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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