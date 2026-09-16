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Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка

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Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 1
Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 2
Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 3
Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 4
Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 5
Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 6
Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Classics
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 1
  • Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 2
  • Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 3
  • Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 4
  • Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 5
  • Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 6
  • Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
R&S
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
R&S
Barcode
[5055274710976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Classics
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Digeridoo, Flaphead, Phloam, Isopropanol, Polynomial-C, Tamphex (Hedphuq Mix), Phlange Phace, Dodeccaheedron, Analogue Bubblebath 1, Metaphaestic, We Have Arrived (Aphex Twin QQT Mix), We Have Arrived (Aphex Twin TTQ Mix), Didgeridoo (Live In Cornwall 1990)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка

Classics — сборник музыки электронного музыканта и продюсера Ричарда Д. Джеймса, выпущенный под псевдонимом Aphex Twin в 1995 году Издание на виниле Несомненно, один из самых важных и влиятельных электронных исполнителей, появившихся в популярной музыке, Aphex Twin, музыкант из Корнуолла, выпустил захватывающую серию ранних синглов и альбомов, начиная с 1991 года (и продолжает выпускать по сей день). В альбоме «Classics», выпущенном в 1995 году, были собраны первые новаторские работы Aphex Twin, которые вышли на легендарном бельгийском лейбле R&S Records. «Classics» получает давно ожидаемое переиздание на виниле и CD в 2025 году, c обновленным мастерингом признанного звукорежиссера Бо Томаса.

Отзывы о товаре Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
R&S
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
R&S
Barcode
[5055274710976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Classics
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Digeridoo, Flaphead, Phloam, Isopropanol, Polynomial-C, Tamphex (Hedphuq Mix), Phlange Phace, Dodeccaheedron, Analogue Bubblebath 1, Metaphaestic, We Have Arrived (Aphex Twin QQT Mix), We Have Arrived (Aphex Twin TTQ Mix), Didgeridoo (Live In Cornwall 1990)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Classics — сборник музыки электронного музыканта и продюсера Ричарда Д. Джеймса, выпущенный под псевдонимом Aphex Twin в 1995 году Издание на виниле Несомненно, один из самых важных и влиятельных электронных исполнителей, появившихся в популярной музыке, Aphex Twin, музыкант из Корнуолла, выпустил захватывающую серию ранних синглов и альбомов, начиная с 1991 года (и продолжает выпускать по сей день). В альбоме «Classics», выпущенном в 1995 году, были собраны первые новаторские работы Aphex Twin, которые вышли на легендарном бельгийском лейбле R&S Records. «Classics» получает давно ожидаемое переиздание на виниле и CD в 2025 году, c обновленным мастерингом признанного звукорежиссера Бо Томаса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aphex Twin - Classics (5055274710976) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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