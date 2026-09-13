Top.Mail.Ru
Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка - фото 1
Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка - фото 2
Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка - фото 3
Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка - фото 4
Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BEHEMOTH
Альбом (сингл)
Shit Ov God
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка - фото 1
  • Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка - фото 2
  • Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка - фото 3
  • Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка - фото 4
  • Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718044
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629726218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BEHEMOTH
Альбом (сингл)
Shit Ov God
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Shadow Elite, Sowing Salt, The Shit Ov God, Lvciferaeon, To Drown The Svn In Wine, Nomen Barbarvm, O Venvs, Come!, Avgvr (The Dread Vvltvre)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка

Спустя 2,5 года после выхода своего последнего альбома «Opvs Contra Natvram» польские короли блэк-дэт-метала возвращаются с мощным, совершенно мрачным долгожданным альбомом «The Shit Ov God» Издание на прозрачном виниле The Shit ov God станет 13-м студийным альбомом группы. Провокационное название уже доступного заглавного трека и всего альбома подтверждает упорство Behemoth и фронтмена Нергала в их неотфильтрованной ереси. Теперь всемирно известные и все же чрезвычайно загадочные в своих убеждениях, Behemoth, пожалуй, самая невероятная из историй успеха, но если их стратосферное восхождение и с трудом завоеванные коммерческие достижения можно с чем-то связать, то это их упорное нежелание идти на компромисс.

Отзывы о товаре Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629726218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BEHEMOTH
Альбом (сингл)
Shit Ov God
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Shadow Elite, Sowing Salt, The Shit Ov God, Lvciferaeon, To Drown The Svn In Wine, Nomen Barbarvm, O Venvs, Come!, Avgvr (The Dread Vvltvre)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Спустя 2,5 года после выхода своего последнего альбома «Opvs Contra Natvram» польские короли блэк-дэт-метала возвращаются с мощным, совершенно мрачным долгожданным альбомом «The Shit Ov God» Издание на прозрачном виниле The Shit ov God станет 13-м студийным альбомом группы. Провокационное название уже доступного заглавного трека и всего альбома подтверждает упорство Behemoth и фронтмена Нергала в их неотфильтрованной ереси. Теперь всемирно известные и все же чрезвычайно загадочные в своих убеждениях, Behemoth, пожалуй, самая невероятная из историй успеха, но если их стратосферное восхождение и с трудом завоеванные коммерческие достижения можно с чем-то связать, то это их упорное нежелание идти на компромисс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...