Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Behemoth - Shit Ov God (Clear) (4065629726218) виниловая пластинка
Спустя 2,5 года после выхода своего последнего альбома «Opvs Contra Natvram» польские короли блэк-дэт-метала возвращаются с мощным, совершенно мрачным долгожданным альбомом «The Shit Ov God» Издание на прозрачном виниле The Shit ov God станет 13-м студийным альбомом группы. Провокационное название уже доступного заглавного трека и всего альбома подтверждает упорство Behemoth и фронтмена Нергала в их неотфильтрованной ереси. Теперь всемирно известные и все же чрезвычайно загадочные в своих убеждениях, Behemoth, пожалуй, самая невероятная из историй успеха, но если их стратосферное восхождение и с трудом завоеванные коммерческие достижения можно с чем-то связать, то это их упорное нежелание идти на компромисс.
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