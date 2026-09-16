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Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка

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Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 1
Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 2
Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 3
Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 4
Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 5
Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 6
Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 7
Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 8
Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 9
Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Taylor
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 4
  • Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 5
  • Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 6
  • Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 7
  • Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 8
  • Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 9
  • Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717712
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445397129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Taylor
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
But Not For Me, Exactly Like You, A Night In Tunisia, Pendulum, To Segovia, Leeway
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
British Jazz Explosion, Lansdowne Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка

LP — чёрный винил 180 г. Ремастеринг проведён в студии Gearbox Studios в Лондоне с использованием оригинальных плёнок (или цифровых исходных файлов высокого разрешения, взятых с оригинальных плёнок). Включает обширные новые комментарии от британского джазового эксперта Тони Хиггинса. Компания Decca Records официально переиздаёт на виниле два альбома британского джазового композитора, пианиста и руководителя группы Майка Тейлора — впервые с момента их выхода: « Pendulum » (1966) и « Trio » (1967). Эти знаковые записи, входящие в серию Decca «British Jazz Explosion» давно пользуются спросом у коллекционеров и ценителей. Помимо Тейлора в состав квартета, записанного на альбоме « Pendulum », вошли Джон Хайзман (ударные), Тони Ривз (бас-гитара) и Дэйв Томлин (саксофон). Альбом « Trio » с несколько (возможно, преднамеренно) вводящим в заблуждение названием включает Тейлора, Хайзмана а также Джека Брюса и/или Рона Рубина (бас-гитара). Оба альбома были первоначально записаны в студии Lansdowne Studios под руководством Дениса Престона . Эти новые издания прошли ремастеринг в лондонской студии Gearbox Studios с использованием оригинальных лент (или цифровых исходных файлов высокого разрешения, взятых с оригинальных лент), которые были перенесены на катушечный магнитофон Studer, а затем мастеринг выполнен на полностью ламповом аналоговом мастеринговом пульте. Пластинки весом 180 г упакованы в конверты из коричневого крафт-картона плотностью 350 г/м?. Они сопровождаются обширным новым буклетом (четырехстраничным вкладышем формата 12x12) от британского джазового эксперта Тони Хиггинса содержащим подробный рассказ о необыкновенной жизни Тейлор (которая включала в себя выдающуюся музыку, драматические моменты, психическое заболевание, наркотики и безвременную смерть).

Отзывы о товаре Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445397129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Taylor
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
But Not For Me, Exactly Like You, A Night In Tunisia, Pendulum, To Segovia, Leeway
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
British Jazz Explosion, Lansdowne Series
Страна производитель
США
Описание
LP — чёрный винил 180 г. Ремастеринг проведён в студии Gearbox Studios в Лондоне с использованием оригинальных плёнок (или цифровых исходных файлов высокого разрешения, взятых с оригинальных плёнок). Включает обширные новые комментарии от британского джазового эксперта Тони Хиггинса. Компания Decca Records официально переиздаёт на виниле два альбома британского джазового композитора, пианиста и руководителя группы Майка Тейлора — впервые с момента их выхода: « Pendulum » (1966) и « Trio » (1967). Эти знаковые записи, входящие в серию Decca «British Jazz Explosion» давно пользуются спросом у коллекционеров и ценителей. Помимо Тейлора в состав квартета, записанного на альбоме « Pendulum », вошли Джон Хайзман (ударные), Тони Ривз (бас-гитара) и Дэйв Томлин (саксофон). Альбом « Trio » с несколько (возможно, преднамеренно) вводящим в заблуждение названием включает Тейлора, Хайзмана а также Джека Брюса и/или Рона Рубина (бас-гитара). Оба альбома были первоначально записаны в студии Lansdowne Studios под руководством Дениса Престона . Эти новые издания прошли ремастеринг в лондонской студии Gearbox Studios с использованием оригинальных лент (или цифровых исходных файлов высокого разрешения, взятых с оригинальных лент), которые были перенесены на катушечный магнитофон Studer, а затем мастеринг выполнен на полностью ламповом аналоговом мастеринговом пульте. Пластинки весом 180 г упакованы в конверты из коричневого крафт-картона плотностью 350 г/м?. Они сопровождаются обширным новым буклетом (четырехстраничным вкладышем формата 12x12) от британского джазового эксперта Тони Хиггинса содержащим подробный рассказ о необыкновенной жизни Тейлор (которая включала в себя выдающуюся музыку, драматические моменты, психическое заболевание, наркотики и безвременную смерть).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mike Taylor - Pendulum (Analogue) (0602445397129) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5330 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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