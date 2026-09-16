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Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка

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Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 1
Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 2
Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 3
Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 4
Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 5
Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 6
Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jack Bruce
Альбом (сингл)
Harmony Row
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 1
  • Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 2
  • Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 3
  • Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 4
  • Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 5
  • Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 6
  • Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717695
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929490819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jack Bruce
Альбом (сингл)
Harmony Row
Жанр
Jazz
Трек-лист
Can You Follow?, Escape To The Royal Wood (On Ice), You Burned The Tables On Me, There's A Forest, Morning Story, Folk Song, Smiles And Grins, Post War, A Letter Of Thanks, Victoria Sage, The Consul At Sunset
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can You Follow?, Escape To The Royal Wood (On Ice), You Burned The Tables On Me, There's A Forest, Morning Story, Folk Song, Smiles And Grins, Post War, A Letter Of Thanks, Victoria Sage, The Consul At Sunset

Отзывы о товаре Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929490819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jack Bruce
Альбом (сингл)
Harmony Row
Жанр
Jazz
Трек-лист
Can You Follow?, Escape To The Royal Wood (On Ice), You Burned The Tables On Me, There's A Forest, Morning Story, Folk Song, Smiles And Grins, Post War, A Letter Of Thanks, Victoria Sage, The Consul At Sunset
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can You Follow?, Escape To The Royal Wood (On Ice), You Burned The Tables On Me, There's A Forest, Morning Story, Folk Song, Smiles And Grins, Post War, A Letter Of Thanks, Victoria Sage, The Consul At Sunset
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jack Bruce - Harmony Row (5013929490819) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5330 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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