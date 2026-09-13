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Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка

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Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 1
Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 2
Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 3
Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 4
Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 5
Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 6
Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 7
Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 8
Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 9
Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 10
Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Vital Idol: Revitalized
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 6
  • Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 7
  • Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 8
  • Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 9
  • Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 10
  • Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717659
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567862826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Vital Idol: Revitalized
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
White Wedding, Eyes Without A Face, Rebel Yell, (Do Not) Stand In The Shadows, Flesh For Fantasy, Catch My Fall, One Breath Away, To Be A Lover, Don't Need A Gun, Hot In The City
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: White Wedding, Eyes Without A Face, Rebel Yell, (Do Not) Stand In The Shadows, Flesh For Fantasy, Catch My Fall, One Breath Away, To Be A Lover, Don't Need A Gun, Hot In The City

Отзывы о товаре Billy Idol - Vital Idol: Revitalized (0602567862826) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567862826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Vital Idol: Revitalized
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
White Wedding, Eyes Without A Face, Rebel Yell, (Do Not) Stand In The Shadows, Flesh For Fantasy, Catch My Fall, One Breath Away, To Be A Lover, Don't Need A Gun, Hot In The City
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: White Wedding, Eyes Without A Face, Rebel Yell, (Do Not) Stand In The Shadows, Flesh For Fantasy, Catch My Fall, One Breath Away, To Be A Lover, Don't Need A Gun, Hot In The City
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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