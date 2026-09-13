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Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00)

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Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 1
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 2
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 3
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 4
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 5
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 6
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 7
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 8
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2530
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 1
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 2
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 3
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 4
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 5
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 6
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 7
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 8
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717644
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2530
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
202
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х7
Вес, кг.
1.05

Описание товара Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00)

ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8G - видеокарта на архитектуре AMD RDNA 4 для продвинутых игровых сборок, ориентированных на высокий FPS в 1440p и комфортный гейминг в 4K с разумными настройками. Форм-фактор 2.5 слота и двухвентиляторный кулер Axial-tech делают эту карту удобной для большинства стандартных корпусов, где нужен баланс между производительностью и уровнем шума.

Для кого и под какие задачи

RX 9060 XT Dual подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в QHD и хотят использовать технологии вроде FSR 4 для повышения FPS без заметной потери качества. Для рабочих задач карта уместна там, где активно используются движки и приложения с поддержкой OpenCL/Metal и видеокодеков AMD: монтаж, стриминг, рендер в популярных игровых движках.

Архитектура и производительность

По спецификациям у ASUS Dual RX 9060 XT 2048 потоковых процессоров, 8 ГБ GDDR6 и 128-битная шина, а память работает на скорости 20 Гбит/с. Частота буста в OC-режиме заявлена до 3150 МГц, в обычном режиме до 3130 МГц, что даёт заметный запас по производительности относительно базового уровня и позволяет уверенно чувствовать себя в тяжёлых сценах на высоких настройках.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 и предлагает один HDMI 2.1b и два DisplayPort 2.1a, так что её комфортно использовать с современными 4K-мониторами и телевизорами, включая высокие частоты и VRR. Двухвентиляторное охлаждение Axial-tech с поддержкой 0dB-режима позволяет вентиляторам останавливаться при низкой нагрузке, снижая шум в повседневных задачах, а 2.5-слотовый радиатор рассчитан на длительную игровую работу.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель рекомендует блок питания мощностью не менее 550 Вт и один 8-пиновый коннектор, поэтому при апгрейде старой системы важно проверить не только ваттность, но и возраст БП. Объём памяти 8 ГБ достаточен для QHD-гейминга, но при долгосрочном фокусе на 4K и куче тяжёлых модов стоит заранее оценить требования ключевых игр: в отдельных проектах через пару лет может потребоваться карта с большим объёмом VRAM.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2530
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
202
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8G - видеокарта на архитектуре AMD RDNA 4 для продвинутых игровых сборок, ориентированных на высокий FPS в 1440p и комфортный гейминг в 4K с разумными настройками. Форм-фактор 2.5 слота и двухвентиляторный кулер Axial-tech делают эту карту удобной для большинства стандартных корпусов, где нужен баланс между производительностью и уровнем шума.

Для кого и под какие задачи

RX 9060 XT Dual подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в QHD и хотят использовать технологии вроде FSR 4 для повышения FPS без заметной потери качества. Для рабочих задач карта уместна там, где активно используются движки и приложения с поддержкой OpenCL/Metal и видеокодеков AMD: монтаж, стриминг, рендер в популярных игровых движках.

Архитектура и производительность

По спецификациям у ASUS Dual RX 9060 XT 2048 потоковых процессоров, 8 ГБ GDDR6 и 128-битная шина, а память работает на скорости 20 Гбит/с. Частота буста в OC-режиме заявлена до 3150 МГц, в обычном режиме до 3130 МГц, что даёт заметный запас по производительности относительно базового уровня и позволяет уверенно чувствовать себя в тяжёлых сценах на высоких настройках.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 и предлагает один HDMI 2.1b и два DisplayPort 2.1a, так что её комфортно использовать с современными 4K-мониторами и телевизорами, включая высокие частоты и VRR. Двухвентиляторное охлаждение Axial-tech с поддержкой 0dB-режима позволяет вентиляторам останавливаться при низкой нагрузке, снижая шум в повседневных задачах, а 2.5-слотовый радиатор рассчитан на длительную игровую работу.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель рекомендует блок питания мощностью не менее 550 Вт и один 8-пиновый коннектор, поэтому при апгрейде старой системы важно проверить не только ваттность, но и возраст БП. Объём памяти 8 ГБ достаточен для QHD-гейминга, но при долгосрочном фокусе на 4K и куче тяжёлых модов стоит заранее оценить требования ключевых игр: в отдельных проектах через пару лет может потребоваться карта с большим объёмом VRAM.



Теги товара: AMD Radeon
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