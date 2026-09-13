Описание товара Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-8G (90YV0MI1-M0NA00)

ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8G - видеокарта на архитектуре AMD RDNA 4 для продвинутых игровых сборок, ориентированных на высокий FPS в 1440p и комфортный гейминг в 4K с разумными настройками. Форм-фактор 2.5 слота и двухвентиляторный кулер Axial-tech делают эту карту удобной для большинства стандартных корпусов, где нужен баланс между производительностью и уровнем шума.

Для кого и под какие задачи

RX 9060 XT Dual подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в QHD и хотят использовать технологии вроде FSR 4 для повышения FPS без заметной потери качества. Для рабочих задач карта уместна там, где активно используются движки и приложения с поддержкой OpenCL/Metal и видеокодеков AMD: монтаж, стриминг, рендер в популярных игровых движках.

Архитектура и производительность

По спецификациям у ASUS Dual RX 9060 XT 2048 потоковых процессоров, 8 ГБ GDDR6 и 128-битная шина, а память работает на скорости 20 Гбит/с. Частота буста в OC-режиме заявлена до 3150 МГц, в обычном режиме до 3130 МГц, что даёт заметный запас по производительности относительно базового уровня и позволяет уверенно чувствовать себя в тяжёлых сценах на высоких настройках.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 и предлагает один HDMI 2.1b и два DisplayPort 2.1a, так что её комфортно использовать с современными 4K-мониторами и телевизорами, включая высокие частоты и VRR. Двухвентиляторное охлаждение Axial-tech с поддержкой 0dB-режима позволяет вентиляторам останавливаться при низкой нагрузке, снижая шум в повседневных задачах, а 2.5-слотовый радиатор рассчитан на длительную игровую работу.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель рекомендует блок питания мощностью не менее 550 Вт и один 8-пиновый коннектор, поэтому при апгрейде старой системы важно проверить не только ваттность, но и возраст БП. Объём памяти 8 ГБ достаточен для QHD-гейминга, но при долгосрочном фокусе на 4K и куче тяжёлых модов стоит заранее оценить требования ключевых игр: в отдельных проектах через пару лет может потребоваться карта с большим объёмом VRAM.