Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD)
В GIGABYTE GV-N5060WF2OC-8GD функции 3D Active Fan реализована полупассивная схема охлаждения. Вентиляторы простаивают, когда нагрузка на графический процессор незначительна или выполняемое приложение характеризует невысокое энергопотребление. GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это единое программное обеспечение для всех поддерживаемых GIGABYTE GV-N5060WF2OC-8GD. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям настраивать тактовую частоту, напряжение, режим вентилятора и целевое значение мощности в режиме реального времени. Улучшенная ИИ графика и производительность NVIDIA DLSS 4 с мультикадровой генерацией. Реалистичная графика Полная трассировка лучей с нейронным рендерингом. Производительность и надежность Приложение NVIDIA с драйверами Game Ready и Studio. Улучшайте любое видео с помощью ИИ NVIDIA Broadcast и девятое поколение NVIDIA Encoder.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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