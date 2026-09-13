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Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD)

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Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 1
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 2
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 3
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 4
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 5
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 6
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 7
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 8
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 9
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 10
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 11
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 12
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 13
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 14
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 5
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 6
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 7
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 8
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 9
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 10
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 11
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 12
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 13
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 14
  • Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 970 руб. 
Начислим 752 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718497
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD)
46 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х6
Вес, г.
750

Описание товара Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD)

В GIGABYTE GV-N5060WF2OC-8GD функции 3D Active Fan реализована полупассивная схема охлаждения. Вентиляторы простаивают, когда нагрузка на графический процессор незначительна или выполняемое приложение характеризует невысокое энергопотребление. GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это единое программное обеспечение для всех поддерживаемых GIGABYTE GV-N5060WF2OC-8GD. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям настраивать тактовую частоту, напряжение, режим вентилятора и целевое значение мощности в режиме реального времени. Улучшенная ИИ графика и производительность NVIDIA DLSS 4 с мультикадровой генерацией. Реалистичная графика Полная трассировка лучей с нейронным рендерингом. Производительность и надежность Приложение NVIDIA с драйверами Game Ready и Studio. Улучшайте любое видео с помощью ИИ NVIDIA Broadcast и девятое поколение NVIDIA Encoder.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Описание
В GIGABYTE GV-N5060WF2OC-8GD функции 3D Active Fan реализована полупассивная схема охлаждения. Вентиляторы простаивают, когда нагрузка на графический процессор незначительна или выполняемое приложение характеризует невысокое энергопотребление. GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это единое программное обеспечение для всех поддерживаемых GIGABYTE GV-N5060WF2OC-8GD. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям настраивать тактовую частоту, напряжение, режим вентилятора и целевое значение мощности в режиме реального времени. Улучшенная ИИ графика и производительность NVIDIA DLSS 4 с мультикадровой генерацией. Реалистичная графика Полная трассировка лучей с нейронным рендерингом. Производительность и надежность Приложение NVIDIA с драйверами Game Ready и Studio. Улучшайте любое видео с помощью ИИ NVIDIA Broadcast и девятое поколение NVIDIA Encoder.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта GigaByte RTX 5060 Windforce OC 8G GDDR7 (GV-N5060WF2OC-8GD) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 46970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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