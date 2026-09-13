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PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка

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PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 1
PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 2
PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 3
PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 4
PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 5
PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 6
PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 7
PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
PinkPantheress
Альбом (сингл)
Fancy That
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 1
  • PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 2
  • PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 3
  • PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 4
  • PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 5
  • PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 6
  • PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 7
  • PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717429
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732586094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
PinkPantheress
Альбом (сингл)
Fancy That
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Illegal, Girl Like Me, Tonight, Stars, Intermission, Noises, Nice to Know You, Stateside, Romeo
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Illegal, Girl Like Me, Tonight, Stars, Intermission, Noises, Nice to Know You, Stateside, Romeo



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре PinkPantheress - Fancy That (coloured) (5021732586094) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732586094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
PinkPantheress
Альбом (сингл)
Fancy That
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Illegal, Girl Like Me, Tonight, Stars, Intermission, Noises, Nice to Know You, Stateside, Romeo
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Illegal, Girl Like Me, Tonight, Stars, Intermission, Noises, Nice to Know You, Stateside, Romeo


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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