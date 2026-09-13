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Умные часы Xiaomi Watch S4 41mm (BHR080CGL) Mint Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Xiaomi Watch S4 41mm (BHR080CGL) Mint Green

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717124
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Умные часы Xiaomi Watch S4 41mm (BHR080CGL) Mint Green

Умные часы Xiaomi Watch S4 41mm (BHR080CGL) Mint Green

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Watch S4 41mm (BHR080CGL) Mint Green




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Описание
Умные часы Xiaomi Watch S4 41mm (BHR080CGL) Mint Green
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Xiaomi Watch S4 41mm (BHR080CGL) Mint Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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