Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
Astounding Sounds, Amazing Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 717077
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929635937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
Astounding Sounds, Amazing Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Reefer Madness, Steppenwolf, City Of Lagoons, The Aubergine That Ate Rangoon, Kerb Crawler, Kadu Flyer, Chronoglide Skyway
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reefer Madness, Steppenwolf, City Of Lagoons, The Aubergine That Ate Rangoon, Kerb Crawler, Kadu Flyer, Chronoglide Skyway
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929635937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
Astounding Sounds, Amazing Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Reefer Madness, Steppenwolf, City Of Lagoons, The Aubergine That Ate Rangoon, Kerb Crawler, Kadu Flyer, Chronoglide Skyway
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reefer Madness, Steppenwolf, City Of Lagoons, The Aubergine That Ate Rangoon, Kerb Crawler, Kadu Flyer, Chronoglide Skyway
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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