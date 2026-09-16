Описание товара Be-Bop Deluxe - Sunburst Finish (5013929474314) виниловая пластинка

"Sunburst Finish" - третий студийный альбом английской рок-группы Be-Bop Deluxe, выпущенный в феврале 1976 года. Он был записан в культовой студии Abbey Road Studios, Лондон. Альбом содержит то, что станет одним из немногих достижений проекта в чартах: сингл "Ships in the Night", вышедший в феврале 1976 года и занявший 23 место в чарте UK Singles Chart. Релиз стал продюсерским дебютом Джона Леки, который впоследствии продюсировал таких исполнителей, как Simple Minds, XTC, The Stone Roses и Radiohead. Диск был переиздан в начале 1991 года с тремя бонус-треками. Be-Bop Deluxe - английская рок-группа, добившаяся признания критиков и умеренного коммерческого успеха в середине и конце 1970-х годов. Группа Be-Bop Deluxe была основана в Уэйкфилде, Западный Йоркшир, Англия, певцом, гитаристом и главным автором песен Биллом Нельсоном в 1972 году. В состав команды входили Нельсон, гитарист Ян Паркин, басист и вокалист Роберт Брайан, барабанщик Николас Чаттертон-Дью и клавишник Ричард Браун (который ушел в декабре того же года). Они начали выступать в пабах Западного Йоркшира, одним из постоянных заведений был Staging Post в Уинмуре, Лидс. Ребята никогда не играли музыку в стиле бибоп, а вышли из британской рок-сцены конца 1960-х годов, основанной на блюзе. Поначалу их сравнивали с более успешным Дэвидом Боуи, но Нельсон никогда не пытался копировать Боуи и, похоже, не любил таких сравнений. Be-Bop Deluxe изначально были глэм-рок группой, которая включила в свой музыкальный стиль элементы прогрессивного рока, блюза и фолк-рока. После того, как команду начали сравнивать с музыкой Дэвида Боуи, лидер Билл Нельсон решил поменять стиль группы, делая акцент на более экспериментальном звучании. Это новое звучание было классифицировано как арт-рок, хэви-метал, прогрессивный рок, поп-рок и прогрессивный поп. В своем последнем альбоме "Drastic Plastic" группа Be-Bop Deluxe снова расширила стиль, включив в него влияние музыки новой волны. Что касается лирики, образы научной фантастики часто встречались в текстах группы, наряду с более традиционными темами любви и других человеческих чувств.