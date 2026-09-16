Top.Mail.Ru
Be-Bop Deluxe - Sunburst Finish (5013929474314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Be-Bop Deluxe - Sunburst Finish (5013929474314) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Be-Bop Deluxe - Sunburst Finish (5013929474314) виниловая пластинка - фото 1
Be-Bop Deluxe - Sunburst Finish (5013929474314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Be-Bop Deluxe
Альбом (сингл)
Sunburst Finish
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Be-Bop Deluxe - Sunburst Finish (5013929474314) виниловая пластинка - фото 1
  • Be-Bop Deluxe - Sunburst Finish (5013929474314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Be-Bop Deluxe - Sunburst Finish (5013929474314) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929474314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Be-Bop Deluxe
Альбом (сингл)
Sunburst Finish
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fair Exchange, Heavenly Homes, Ships In The Night, Crying To The Sky, Sleep That Burns, Beauty Secrets, Life In The Air-Age, Old Blues, Crystal Gazing, Blazing Apostles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Be-Bop Deluxe - Sunburst Finish (5013929474314) виниловая пластинка

"Sunburst Finish" - третий студийный альбом английской рок-группы Be-Bop Deluxe, выпущенный в феврале 1976 года. Он был записан в культовой студии Abbey Road Studios, Лондон. Альбом содержит то, что станет одним из немногих достижений проекта в чартах: сингл "Ships in the Night", вышедший в феврале 1976 года и занявший 23 место в чарте UK Singles Chart. Релиз стал продюсерским дебютом Джона Леки, который впоследствии продюсировал таких исполнителей, как Simple Minds, XTC, The Stone Roses и Radiohead. Диск был переиздан в начале 1991 года с тремя бонус-треками. Be-Bop Deluxe - английская рок-группа, добившаяся признания критиков и умеренного коммерческого успеха в середине и конце 1970-х годов. Группа Be-Bop Deluxe была основана в Уэйкфилде, Западный Йоркшир, Англия, певцом, гитаристом и главным автором песен Биллом Нельсоном в 1972 году. В состав команды входили Нельсон, гитарист Ян Паркин, басист и вокалист Роберт Брайан, барабанщик Николас Чаттертон-Дью и клавишник Ричард Браун (который ушел в декабре того же года). Они начали выступать в пабах Западного Йоркшира, одним из постоянных заведений был Staging Post в Уинмуре, Лидс. Ребята никогда не играли музыку в стиле бибоп, а вышли из британской рок-сцены конца 1960-х годов, основанной на блюзе. Поначалу их сравнивали с более успешным Дэвидом Боуи, но Нельсон никогда не пытался копировать Боуи и, похоже, не любил таких сравнений. Be-Bop Deluxe изначально были глэм-рок группой, которая включила в свой музыкальный стиль элементы прогрессивного рока, блюза и фолк-рока. После того, как команду начали сравнивать с музыкой Дэвида Боуи, лидер Билл Нельсон решил поменять стиль группы, делая акцент на более экспериментальном звучании. Это новое звучание было классифицировано как арт-рок, хэви-метал, прогрессивный рок, поп-рок и прогрессивный поп. В своем последнем альбоме "Drastic Plastic" группа Be-Bop Deluxe снова расширила стиль, включив в него влияние музыки новой волны. Что касается лирики, образы научной фантастики часто встречались в текстах группы, наряду с более традиционными темами любви и других человеческих чувств.

Отзывы о товаре Be-Bop Deluxe - Sunburst Finish (5013929474314) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929474314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Be-Bop Deluxe
Альбом (сингл)
Sunburst Finish
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fair Exchange, Heavenly Homes, Ships In The Night, Crying To The Sky, Sleep That Burns, Beauty Secrets, Life In The Air-Age, Old Blues, Crystal Gazing, Blazing Apostles
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Sunburst Finish" - третий студийный альбом английской рок-группы Be-Bop Deluxe, выпущенный в феврале 1976 года. Он был записан в культовой студии Abbey Road Studios, Лондон. Альбом содержит то, что станет одним из немногих достижений проекта в чартах: сингл "Ships in the Night", вышедший в феврале 1976 года и занявший 23 место в чарте UK Singles Chart. Релиз стал продюсерским дебютом Джона Леки, который впоследствии продюсировал таких исполнителей, как Simple Minds, XTC, The Stone Roses и Radiohead. Диск был переиздан в начале 1991 года с тремя бонус-треками. Be-Bop Deluxe - английская рок-группа, добившаяся признания критиков и умеренного коммерческого успеха в середине и конце 1970-х годов. Группа Be-Bop Deluxe была основана в Уэйкфилде, Западный Йоркшир, Англия, певцом, гитаристом и главным автором песен Биллом Нельсоном в 1972 году. В состав команды входили Нельсон, гитарист Ян Паркин, басист и вокалист Роберт Брайан, барабанщик Николас Чаттертон-Дью и клавишник Ричард Браун (который ушел в декабре того же года). Они начали выступать в пабах Западного Йоркшира, одним из постоянных заведений был Staging Post в Уинмуре, Лидс. Ребята никогда не играли музыку в стиле бибоп, а вышли из британской рок-сцены конца 1960-х годов, основанной на блюзе. Поначалу их сравнивали с более успешным Дэвидом Боуи, но Нельсон никогда не пытался копировать Боуи и, похоже, не любил таких сравнений. Be-Bop Deluxe изначально были глэм-рок группой, которая включила в свой музыкальный стиль элементы прогрессивного рока, блюза и фолк-рока. После того, как команду начали сравнивать с музыкой Дэвида Боуи, лидер Билл Нельсон решил поменять стиль группы, делая акцент на более экспериментальном звучании. Это новое звучание было классифицировано как арт-рок, хэви-метал, прогрессивный рок, поп-рок и прогрессивный поп. В своем последнем альбоме "Drastic Plastic" группа Be-Bop Deluxe снова расширила стиль, включив в него влияние музыки новой волны. Что касается лирики, образы научной фантастики часто встречались в текстах группы, наряду с более традиционными темами любви и других человеческих чувств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Be-Bop Deluxe - Sunburst Finish (5013929474314) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...