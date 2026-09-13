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Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI

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Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 1
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 2
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 3
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 4
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 5
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 6
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 7
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 8
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 9
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 10
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 11
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 12
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 12
  • Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716777
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.51

Описание товара Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI

Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI — это надёжное и функциональное решение для сборки современного ПК. Она поддерживает процессоры на сокете LGA1851 и предлагает широкие возможности для подключения различных компонентов. Основные характеристики: * Форм-фактор: M-ATX. * Поддержка памяти: 4 слота для DDR5. * Слоты расширения: 4 слота PCI Express x16. * Поддержка накопителей: 3 слота M.2, 4 порта SATA3.0. * Сетевые возможности: поддержка 5G, наличие портов Type-C. * Разъёмы для подключения: 2 порта USB 3.2 Gen2, 6 портов USB 3.2 Gen1, 2 порта USB 2.0. * Видеовыходы: DisplayPort, DisplayPort, HDMI. Преимущества: * Высокая производительность и стабильность работы. * Поддержка современных технологий и стандартов. * Наличие всех необходимых разъёмов для подключения периферийных устройств. * Компактный размер, который позволяет использовать материнскую плату в небольших корпусах. Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI станет отличным выбором для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный ПК для работы, игр или других задач.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI — это надёжное и функциональное решение для сборки современного ПК. Она поддерживает процессоры на сокете LGA1851 и предлагает широкие возможности для подключения различных компонентов. Основные характеристики: * Форм-фактор: M-ATX. * Поддержка памяти: 4 слота для DDR5. * Слоты расширения: 4 слота PCI Express x16. * Поддержка накопителей: 3 слота M.2, 4 порта SATA3.0. * Сетевые возможности: поддержка 5G, наличие портов Type-C. * Разъёмы для подключения: 2 порта USB 3.2 Gen2, 6 портов USB 3.2 Gen1, 2 порта USB 2.0. * Видеовыходы: DisplayPort, DisplayPort, HDMI. Преимущества: * Высокая производительность и стабильность работы. * Поддержка современных технологий и стандартов. * Наличие всех необходимых разъёмов для подключения периферийных устройств. * Компактный размер, который позволяет использовать материнскую плату в небольших корпусах. Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI станет отличным выбором для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный ПК для работы, игр или других задач.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы


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