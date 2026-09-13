Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI
Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI — это надёжное и функциональное решение для сборки современного ПК. Она поддерживает процессоры на сокете LGA1851 и предлагает широкие возможности для подключения различных компонентов. Основные характеристики: * Форм-фактор: M-ATX. * Поддержка памяти: 4 слота для DDR5. * Слоты расширения: 4 слота PCI Express x16. * Поддержка накопителей: 3 слота M.2, 4 порта SATA3.0. * Сетевые возможности: поддержка 5G, наличие портов Type-C. * Разъёмы для подключения: 2 порта USB 3.2 Gen2, 6 портов USB 3.2 Gen1, 2 порта USB 2.0. * Видеовыходы: DisplayPort, DisplayPort, HDMI. Преимущества: * Высокая производительность и стабильность работы. * Поддержка современных технологий и стандартов. * Наличие всех необходимых разъёмов для подключения периферийных устройств. * Компактный размер, который позволяет использовать материнскую плату в небольших корпусах. Материнская плата MSI PRO B860M-A WIFI станет отличным выбором для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный ПК для работы, игр или других задач.
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