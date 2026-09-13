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Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E

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Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 1
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 2
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 3
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 4
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 5
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 6
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 7
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 8
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 9
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 10
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 11
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 12
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 13
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 14
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 15
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 16
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 17
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 18
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 19
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 15
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 17
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 18
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 19
  • Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716720
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1.77

Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E является превосходной основой для современной игровой или рабочей системы среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят построить производительный ПК на актуальной платформе AMD с прицелом на будущее, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта плата оптимально сочетается с процессорами AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9 серий 7000 и 8000G, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал без переплаты за избыточные функции флагманских решений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит современный чипсет AMD B850, который предлагает сбалансированный набор возможностей для платформы с сокетом AM5. Использование сокета AM5 гарантирует совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen, а также обязательную поддержку оперативной памяти DDR5. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в небольших mATX корпусах, так и в стандартных ATX-башнях, при этом сохраняя доступ ко всем ключевым слотам расширения для сборки с одной мощной видеокартой.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Поддержка двухканального режима и профилей разгона AMD EXPO позволяет достичь высоких частот памяти, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - несколько слотов M.2, включая один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0, что обеспечивает максимальную скорость загрузки игр и рабочих проектов.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte B850M GAMING X WF6E спроектирована с запасом прочности для стабильной работы многоядерных чипов. Она включает многофазную цифровую схему с качественными компонентами и массивные радиаторы для эффективного отвода тепла от силовых элементов. Наличие разъема питания CPU 8-pin свидетельствует о готовности платы обеспечивать достаточную мощность даже для производительных процессоров в режиме автоматического буста Precision Boost Overdrive (PBO), гарантируя стабильность под длительной нагрузкой.

Подключения и дополнительные возможности

Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение. На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2, а также сетевой порт 2.5GbE для сверхбыстрого проводного подключения. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком, а для любителей кастомизации на плате есть разъемы для подключения RGB-подсветки, управляемой через фирменное ПО RGB Fusion.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с компонентами предыдущих поколений. Форм-фактор Micro-ATX подразумевает меньшее количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами, что следует учитывать при планировании установки нескольких карт расширения. Благодаря функции Q-Flash Plus, вы сможете обновить BIOS для поддержки новейших процессоров даже без установки ЦП, что значительно упрощает первую сборку. Эта плата является отличным выбором для сбалансированных систем, но для экстремального ручного разгона флагманских CPU лучше рассмотреть модели на чипсете X670E.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WF6E является превосходной основой для современной игровой или рабочей системы среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят построить производительный ПК на актуальной платформе AMD с прицелом на будущее, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта плата оптимально сочетается с процессорами AMD Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9 серий 7000 и 8000G, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал без переплаты за избыточные функции флагманских решений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит современный чипсет AMD B850, который предлагает сбалансированный набор возможностей для платформы с сокетом AM5. Использование сокета AM5 гарантирует совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen, а также обязательную поддержку оперативной памяти DDR5. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в небольших mATX корпусах, так и в стандартных ATX-башнях, при этом сохраняя доступ ко всем ключевым слотам расширения для сборки с одной мощной видеокартой.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Поддержка двухканального режима и профилей разгона AMD EXPO позволяет достичь высоких частот памяти, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - несколько слотов M.2, включая один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0, что обеспечивает максимальную скорость загрузки игр и рабочих проектов.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte B850M GAMING X WF6E спроектирована с запасом прочности для стабильной работы многоядерных чипов. Она включает многофазную цифровую схему с качественными компонентами и массивные радиаторы для эффективного отвода тепла от силовых элементов. Наличие разъема питания CPU 8-pin свидетельствует о готовности платы обеспечивать достаточную мощность даже для производительных процессоров в режиме автоматического буста Precision Boost Overdrive (PBO), гарантируя стабильность под длительной нагрузкой.

Подключения и дополнительные возможности

Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение. На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2, а также сетевой порт 2.5GbE для сверхбыстрого проводного подключения. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком, а для любителей кастомизации на плате есть разъемы для подключения RGB-подсветки, управляемой через фирменное ПО RGB Fusion.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с компонентами предыдущих поколений. Форм-фактор Micro-ATX подразумевает меньшее количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами, что следует учитывать при планировании установки нескольких карт расширения. Благодаря функции Q-Flash Plus, вы сможете обновить BIOS для поддержки новейших процессоров даже без установки ЦП, что значительно упрощает первую сборку. Эта плата является отличным выбором для сбалансированных систем, но для экстремального ручного разгона флагманских CPU лучше рассмотреть модели на чипсете X670E.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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