Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Multiply)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 716354
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5 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197402753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Multiply)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
One, I'm a Mess, Sing, Don't, Nina, Photograph, Bloodstream, Tenerife Sea, Runaway, The Man, Thinking Out Loud, Afire Love
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка
"X" - британский певец и автор песен Эд Ширан демонстрирует отличные вещи на своем втором альбоме, первоначально выпущенном в 2014 году. Теперь доступно на прозрачном виниле. Эд Ширан записал «X» в разных местах по всему миру, опираясь на опыт и влияния, полученные в течение более чем трех лет неустанных гастролей. Это красиво сделанная пластинка, именно то, что поклонники Эда Ширана хотели бы услышать от него. Дебютный сингл Sing возглавил британский хит-парад, а сам альбом стал № 1 в чартах США, Австралии, Великобритании, Германии, Ирландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197402753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Multiply)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
One, I'm a Mess, Sing, Don't, Nina, Photograph, Bloodstream, Tenerife Sea, Runaway, The Man, Thinking Out Loud, Afire Love
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
Великобритания
"X" - британский певец и автор песен Эд Ширан демонстрирует отличные вещи на своем втором альбоме, первоначально выпущенном в 2014 году. Теперь доступно на прозрачном виниле. Эд Ширан записал «X» в разных местах по всему миру, опираясь на опыт и влияния, полученные в течение более чем трех лет неустанных гастролей. Это красиво сделанная пластинка, именно то, что поклонники Эда Ширана хотели бы услышать от него. Дебютный сингл Sing возглавил британский хит-парад, а сам альбом стал № 1 в чартах США, Австралии, Великобритании, Германии, Ирландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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