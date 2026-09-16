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Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка

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Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 1
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 2
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 3
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 4
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 5
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 6
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 7
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 8
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 9
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 10
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 11
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 12
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Multiply)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 1
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 2
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 3
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 4
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 5
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 6
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 7
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 8
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 9
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 10
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 11
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 12
  • Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716354
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197402753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Multiply)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
One, I'm a Mess, Sing, Don't, Nina, Photograph, Bloodstream, Tenerife Sea, Runaway, The Man, Thinking Out Loud, Afire Love
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка

"X" - британский певец и автор песен Эд Ширан демонстрирует отличные вещи на своем втором альбоме, первоначально выпущенном в 2014 году. Теперь доступно на прозрачном виниле. Эд Ширан записал «X» в разных местах по всему миру, опираясь на опыт и влияния, полученные в течение более чем трех лет неустанных гастролей. Это красиво сделанная пластинка, именно то, что поклонники Эда Ширана хотели бы услышать от него. Дебютный сингл Sing возглавил британский хит-парад, а сам альбом стал № 1 в чартах США, Австралии, Великобритании, Германии, Ирландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197402753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Multiply)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
One, I'm a Mess, Sing, Don't, Nina, Photograph, Bloodstream, Tenerife Sea, Runaway, The Man, Thinking Out Loud, Afire Love
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
Великобритания
Описание
"X" - британский певец и автор песен Эд Ширан демонстрирует отличные вещи на своем втором альбоме, первоначально выпущенном в 2014 году. Теперь доступно на прозрачном виниле. Эд Ширан записал «X» в разных местах по всему миру, опираясь на опыт и влияния, полученные в течение более чем трех лет неустанных гастролей. Это красиво сделанная пластинка, именно то, что поклонники Эда Ширана хотели бы услышать от него. Дебютный сингл Sing возглавил британский хит-парад, а сам альбом стал № 1 в чартах США, Австралии, Великобритании, Германии, Ирландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ed Sheeran - (Multiply) (coloured) (5054197402753) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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