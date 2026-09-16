Simon Rattle - Mahler: Symphony No.5 (5054197813962) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.5
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 716353
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5 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197813962]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.5
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I: Trauermarsch (In Gemessenem Schritt. Streng. Wie Ein Kondukt), II: St?rmisch Bewegt (Mit Gr??ter Vehemenz), III: Scherzo (Kr?ftig, Nicht Zu Schnell), IV: Adagietto (Sehr Langsam), V: Rondo — Finale (Allegro)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simon Rattle - Mahler: Symphony No.5 (5054197813962) виниловая пластинка
Сэр Саймон Рэттл дал свой первый концерт в качестве главного дирижера Берлинского филармонического оркестра 7 сентября 2002 года, дирижируя исполнением Симфонии № 5 Густава Малера. Выпущенная тогда запись завоевала множество наград и является одним из самых успешных альбомов Саймона Рэттла на сегодняшний день. Эта запись теперь впервые выпускается на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197813962]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.5
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I: Trauermarsch (In Gemessenem Schritt. Streng. Wie Ein Kondukt), II: St?rmisch Bewegt (Mit Gr??ter Vehemenz), III: Scherzo (Kr?ftig, Nicht Zu Schnell), IV: Adagietto (Sehr Langsam), V: Rondo — Finale (Allegro)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Сэр Саймон Рэттл дал свой первый концерт в качестве главного дирижера Берлинского филармонического оркестра 7 сентября 2002 года, дирижируя исполнением Симфонии № 5 Густава Малера. Выпущенная тогда запись завоевала множество наград и является одним из самых успешных альбомов Саймона Рэттла на сегодняшний день. Эта запись теперь впервые выпускается на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Simon Rattle - Mahler: Symphony No.5 (5054197813962) виниловая пластинка - купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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