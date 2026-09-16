Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка
"No Name" — шестой студийный альбом Джека Уайта, основателя The White Stripes, The Raconteurs и The Dead Weather. Альбом был записан в 2023 и 2024 годах на студии White's Third Man Studio и выпущен Third Man Records. Издание на виниле 180 г. Альбом-сюрприз Джека Уайта "No Name" стал замечательным возвращением к его корням и расширением границ его фирменного звучания. "No Name" демонстрирует мастерство Уайта в сочетании блюз-рока с гаражным панком в характерном, свирепом lo-fi звучании, создавая альбом, который одновременно знаком поклонникам The White Stripes и свеж в своем исполнении. Критики высоко оценили подход альбома «убийственный, без наполнителя», отметив сочетание запоминающихся риффов и властного вокала, напоминающего ранние дни Уайта. "No Name" уже отмечается как одна из лучших сольных работ Уайта, а некоторые даже считают его высшим достижением в его карьере после White Stripes.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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