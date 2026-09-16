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Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка

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Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 1
Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 2
Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 3
Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 4
Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 5
Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 6
Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 7
Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 8
Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
No Name
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 1
  • Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 2
  • Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 3
  • Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 4
  • Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 5
  • Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 6
  • Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 7
  • Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 8
  • Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716104
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Third Man
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Man
Barcode
[0810074424172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
No Name
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Old Scratch Blues, Bless Yourself, That's How I'm Feeling, It's Rough on Rats (If You're Asking), Archbishop Harold Holmes, Bombing out, What's the Rumpus?, Tonight (Was a Long Time Ago), Underground, Number One with a Bullet, Morning at Midnight, Missionary, Terminal Archenemy Endling
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка

"No Name" — шестой студийный альбом Джека Уайта, основателя The White Stripes, The Raconteurs и The Dead Weather. Альбом был записан в 2023 и 2024 годах на студии White's Third Man Studio и выпущен Third Man Records. Издание на виниле 180 г. Альбом-сюрприз Джека Уайта "No Name" стал замечательным возвращением к его корням и расширением границ его фирменного звучания. "No Name" демонстрирует мастерство Уайта в сочетании блюз-рока с гаражным панком в характерном, свирепом lo-fi звучании, создавая альбом, который одновременно знаком поклонникам The White Stripes и свеж в своем исполнении. Критики высоко оценили подход альбома «убийственный, без наполнителя», отметив сочетание запоминающихся риффов и властного вокала, напоминающего ранние дни Уайта. "No Name" уже отмечается как одна из лучших сольных работ Уайта, а некоторые даже считают его высшим достижением в его карьере после White Stripes.

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Характеристики
Бренд
Third Man
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Man
Barcode
[0810074424172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
No Name
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Old Scratch Blues, Bless Yourself, That's How I'm Feeling, It's Rough on Rats (If You're Asking), Archbishop Harold Holmes, Bombing out, What's the Rumpus?, Tonight (Was a Long Time Ago), Underground, Number One with a Bullet, Morning at Midnight, Missionary, Terminal Archenemy Endling
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"No Name" — шестой студийный альбом Джека Уайта, основателя The White Stripes, The Raconteurs и The Dead Weather. Альбом был записан в 2023 и 2024 годах на студии White's Third Man Studio и выпущен Third Man Records. Издание на виниле 180 г. Альбом-сюрприз Джека Уайта "No Name" стал замечательным возвращением к его корням и расширением границ его фирменного звучания. "No Name" демонстрирует мастерство Уайта в сочетании блюз-рока с гаражным панком в характерном, свирепом lo-fi звучании, создавая альбом, который одновременно знаком поклонникам The White Stripes и свеж в своем исполнении. Критики высоко оценили подход альбома «убийственный, без наполнителя», отметив сочетание запоминающихся риффов и властного вокала, напоминающего ранние дни Уайта. "No Name" уже отмечается как одна из лучших сольных работ Уайта, а некоторые даже считают его высшим достижением в его карьере после White Stripes.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jack White - No Name (0810074424172) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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