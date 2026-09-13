Накопитель SSD Patriot 1Tb PV553 (PV553P1TBM28H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
11700
Скорость записи, Мб/с
9500
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Энергопотребление
11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715857
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
11700
Скорость записи, Мб/с
9500
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Patriot 1Tb PV553 (PV553P1TBM28H)
Накопитель SSD Patriot PCIe 5.0 x4 1TB PV553P1TBM28H PV553 M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 430 руб.4108 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA
-
В наличииЦена 16 820 руб.4205 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 17 240 руб.4310 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
-
В наличииЦена 17 340 руб.4335 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
-
В наличииЦена 17 580 руб.4395 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 17 610 руб.4403 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
-
В наличииЦена 17 720 руб.4430 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)
-
В наличииЦена 17 720 руб.4430 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 17 930 руб.4483 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)
-
В наличииЦена 18 850 руб.4713 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS...
-
В наличииЦена 18 850 руб.4713 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND...
-
В наличииЦена 19 140 руб.4785 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 1TB (VP4000M1TBM23)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
11700
Скорость записи, Мб/с
9500
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
11
Развернуть
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD Patriot PCIe 5.0 x4 1TB PV553P1TBM28H PV553 M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Patriot 1Tb PV553 (PV553P1TBM28H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 1Tb PV553 (PV553P1TBM28H)