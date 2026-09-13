Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка
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Описание товара Joe Bonamassa - Breakthrough (coloured) (0061297906086) виниловая пластинка
Титан блюз-рока Джо Бонамасса возвращается с «Breakthrough», своим мощным новым студийным альбомом, который выйдет 18 июля 2025 года. Спродюсированный его давним соавтором Кевином Ширли (Iron Maiden, The Black Crowes, Journey) и написанный совместно с удостоенным премии Грэмми продюсером Томом Хэмбриджем (Buddy Guy, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd), «Breakthrough» показывает Бонамассу на пике его творческих сил. Альбом расширяет его фирменное звучание, оставаясь верным глубоким блюзовым корням, которые заложили основу его легендарной карьеры. С более чем 50 альбомами и беспрецедентными 28 альбомами № 1 Billboard Blues Бонамасса в очередной раз доказывает, что он не только сохраняет блюз живым, но и ведёт его в будущее.
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