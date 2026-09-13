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The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка

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The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 1
The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 2
The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 3
The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 4
The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 5
The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 6
The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 7
The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 8
The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 9
The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 10
The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
To Follow Polaris
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 1
  • The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 2
  • The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 3
  • The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 4
  • The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 5
  • The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 6
  • The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 7
  • The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 8
  • The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 9
  • The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 10
  • The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715766
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Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588707018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
To Follow Polaris
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The North Sky, A 'Like' In The Darkness, The Fine Line, The Single (From A Re-opened Time Capsule), The North Sky (Video/Radio Edit), The Anachronism, Tea At Bettys Simulation (Bonus Track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Tangent - To Follow Polaris (0196588707018) виниловая пластинка

"To Follow Polaris" - четырнадцатый студийный альбом прог-рок группы The Tangent, вышедший в 2024 году. Он уникален тем, что полностью создан основным автором группы Энди Тиллисоном без участия его коллег. Релиз включает семь треков, каждый с уникальным стилем и настроением. Например, "The North Sky" открывается мощными мелодиями и позитивным настроем, а "A Like In The Darkness" предлагает более интроспективное звучание. "To Follow Polaris" получил высокие оценки за изобретательность и мастерское исполнение Тиллисона, оставаясь верным прогрессивным корням The Tangent. The Tangent - северо-ирландский прог-рок коллектив, образованный в 2002 году. Состав группы: Энди Тиллисон - клавишные и вокал, Йонас Рейнголд (Karmakanic) - бас-гитара, Люк Мачайн (Maschine) - гитара и вокал, Тео Трэвис (известный своими коллаборацииями с Gong, Porcupine Tree, Дэвидом Силвианом, Дэвидом Гилмором и другими) - саксофон и флейты, Стив Робертс (ex Magenta/Godsticks) - на ударных. С 2023 года коллектив стал личным проектом Энди Тиллисона, другие участники покинули группу.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588707018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
To Follow Polaris
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The North Sky, A 'Like' In The Darkness, The Fine Line, The Single (From A Re-opened Time Capsule), The North Sky (Video/Radio Edit), The Anachronism, Tea At Bettys Simulation (Bonus Track)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"To Follow Polaris" - четырнадцатый студийный альбом прог-рок группы The Tangent, вышедший в 2024 году. Он уникален тем, что полностью создан основным автором группы Энди Тиллисоном без участия его коллег. Релиз включает семь треков, каждый с уникальным стилем и настроением. Например, "The North Sky" открывается мощными мелодиями и позитивным настроем, а "A Like In The Darkness" предлагает более интроспективное звучание. "To Follow Polaris" получил высокие оценки за изобретательность и мастерское исполнение Тиллисона, оставаясь верным прогрессивным корням The Tangent. The Tangent - северо-ирландский прог-рок коллектив, образованный в 2002 году. Состав группы: Энди Тиллисон - клавишные и вокал, Йонас Рейнголд (Karmakanic) - бас-гитара, Люк Мачайн (Maschine) - гитара и вокал, Тео Трэвис (известный своими коллаборацииями с Gong, Porcupine Tree, Дэвидом Силвианом, Дэвидом Гилмором и другими) - саксофон и флейты, Стив Робертс (ex Magenta/Godsticks) - на ударных. С 2023 года коллектив стал личным проектом Энди Тиллисона, другие участники покинули группу.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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