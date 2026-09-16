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The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка

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The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 1
The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 2
The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 3
The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 4
The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 5
The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 6
The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 7
The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 8
The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 9
The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 1
  • The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 2
  • The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 3
  • The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 4
  • The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 5
  • The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 6
  • The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 7
  • The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 8
  • The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 9
  • The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715669
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0886919593518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
David Bowie Mix Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip, Iggy Pop Mix Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: David Bowie Mix Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip, Iggy Pop Mix Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip



Теги товара: Indie, Панк-рок

Отзывы о товаре The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0886919593518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
David Bowie Mix Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip, Iggy Pop Mix Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: David Bowie Mix Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip, Iggy Pop Mix Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip


Теги товара: Indie, Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Stooges - Raw Power (0886919593518) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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