OST - Pulp Fiction (Various Artists) (0602475821670) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pulp Fiction
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715526
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475821670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pulp Fiction
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Pumpkin and Honey Bunny, Royake with Cheese, Jungle Boogie, Let's Stay Together, Bustin'surfboards, Lonesome Town, Son of a Preacher Man, Zed's Dead, Baby, Jack Rabbit Slim Twist Contest, Girle, You?ll Be a Woman Soon, If Love is a Red Dress ( Hang Me in Rags ), Bring out the Gimp, Flowers on the Wall, Personality Goes a Long Way, Surf Rider, Ezekiel
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Pulp Fiction (Various Artists) (0602475821670) виниловая пластинка
Саундтрек к классическому фильму Квентина Тарантино 1994 года состоит из девяти песен из фильма: четырёх с фрагментами диалогов, а затем одной песни и трёх чисто диалоговых треков. Где ещё вы встретите на одном альбоме Чака Берри, Марию Макки, Эла Грина, The Statler Brothers, Kool and the Gang, Urge Overkill (исполнившего балладу Нила Даймонда), Рики Нельсона, Дасти Спрингфилд и The Tornadoes (и других)?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475821670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pulp Fiction
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Pumpkin and Honey Bunny, Royake with Cheese, Jungle Boogie, Let's Stay Together, Bustin'surfboards, Lonesome Town, Son of a Preacher Man, Zed's Dead, Baby, Jack Rabbit Slim Twist Contest, Girle, You?ll Be a Woman Soon, If Love is a Red Dress ( Hang Me in Rags ), Bring out the Gimp, Flowers on the Wall, Personality Goes a Long Way, Surf Rider, Ezekiel
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Саундтрек к классическому фильму Квентина Тарантино 1994 года состоит из девяти песен из фильма: четырёх с фрагментами диалогов, а затем одной песни и трёх чисто диалоговых треков. Где ещё вы встретите на одном альбоме Чака Берри, Марию Макки, Эла Грина, The Statler Brothers, Kool and the Gang, Urge Overkill (исполнившего балладу Нила Даймонда), Рики Нельсона, Дасти Спрингфилд и The Tornadoes (и других)?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Pulp Fiction (Various Artists) (0602475821670) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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