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Jade Warrior - Last Autumn's Dream (5060672881425) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jade Warrior - Last Autumn's Dream (5060672881425) виниловая пластинка

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Jade Warrior - Last Autumn&#039;s Dream (5060672881425) виниловая пластинка - фото 1
Jade Warrior - Last Autumn&#039;s Dream (5060672881425) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jade Warrior
Альбом (сингл)
Last Autumn's Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jade Warrior - Last Autumn&#039;s Dream (5060672881425) виниловая пластинка - фото 1
  • Jade Warrior - Last Autumn&#039;s Dream (5060672881425) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715519
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Характеристики

Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jade Warrior
Альбом (сингл)
Last Autumn's Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Winter's Tale, Snake, Dark River, Joanne, Obedience, Morning Hymn, May Queen, The Demon Trucket, Lady Of The Lake, Borne On The Solar Wind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jade Warrior - Last Autumn's Dream (5060672881425) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Winter's Tale, Snake, Dark River, Joanne, Obedience, Morning Hymn, May Queen, The Demon Trucket, Lady Of The Lake, Borne On The Solar Wind



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Jade Warrior - Last Autumn's Dream (5060672881425) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jade Warrior
Альбом (сингл)
Last Autumn's Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Winter's Tale, Snake, Dark River, Joanne, Obedience, Morning Hymn, May Queen, The Demon Trucket, Lady Of The Lake, Borne On The Solar Wind
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Winter's Tale, Snake, Dark River, Joanne, Obedience, Morning Hymn, May Queen, The Demon Trucket, Lady Of The Lake, Borne On The Solar Wind


Теги товара: Progressive Rock
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