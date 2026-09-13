Jade Warrior - Last Autumn's Dream (5060672881425) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jade Warrior
Альбом (сингл)
Last Autumn's Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715519
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Характеристики
Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jade Warrior
Альбом (сингл)
Last Autumn's Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Winter's Tale, Snake, Dark River, Joanne, Obedience, Morning Hymn, May Queen, The Demon Trucket, Lady Of The Lake, Borne On The Solar Wind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jade Warrior - Last Autumn's Dream (5060672881425) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Winter's Tale, Snake, Dark River, Joanne, Obedience, Morning Hymn, May Queen, The Demon Trucket, Lady Of The Lake, Borne On The Solar Wind
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jade Warrior
Альбом (сингл)
Last Autumn's Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Winter's Tale, Snake, Dark River, Joanne, Obedience, Morning Hymn, May Queen, The Demon Trucket, Lady Of The Lake, Borne On The Solar Wind
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Winter's Tale, Snake, Dark River, Joanne, Obedience, Morning Hymn, May Queen, The Demon Trucket, Lady Of The Lake, Borne On The Solar Wind
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Jade Warrior - Last Autumn's Dream (5060672881425) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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