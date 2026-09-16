Astmosphere - Headshots: Se7en (coloured) (0826257005311) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Astmosphere
Альбом (сингл)
Headshots: Se7en
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 715450
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5 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257005311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Astmosphere
Альбом (сингл)
Headshots: Se7en
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Sep Seven Game Show Theme, Round And Round, Tracksmart, Choking On The Wishbone, The Jackpot/Swept Away, @ It Again, The Stick Up, Lyle Lovette, Higher Living, To The Break Of Sean, Deer Wolf, Molly Cool, Dungeons And Dragons, Anterlude, Advanced Communications, A Tall Seven And Seven, 3.2 Red Dog, The Abusing Of The Rib, Write Now (Multiples No.4), I Wish Those Cats @ Fobia Would Give Me Some Free Shoes, Heart
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Astmosphere - Headshots: Se7en (coloured) (0826257005311) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sep Seven Game Show Theme, Round And Round, Tracksmart, Choking On The Wishbone, The Jackpot/Swept Away, @ It Again, The Stick Up, Lyle Lovette, Higher Living, To The Break Of Sean, Deer Wolf, Molly Cool, Dungeons And Dragons, Anterlude, Advanced Communications, A Tall Seven And Seven, 3.2 Red Dog, The Abusing Of The Rib, Write Now (Multiples No.4), I Wish Those Cats @ Fobia Would Give Me Some Free Shoes, Heart
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257005311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Astmosphere
Альбом (сингл)
Headshots: Se7en
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Sep Seven Game Show Theme, Round And Round, Tracksmart, Choking On The Wishbone, The Jackpot/Swept Away, @ It Again, The Stick Up, Lyle Lovette, Higher Living, To The Break Of Sean, Deer Wolf, Molly Cool, Dungeons And Dragons, Anterlude, Advanced Communications, A Tall Seven And Seven, 3.2 Red Dog, The Abusing Of The Rib, Write Now (Multiples No.4), I Wish Those Cats @ Fobia Would Give Me Some Free Shoes, Heart
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sep Seven Game Show Theme, Round And Round, Tracksmart, Choking On The Wishbone, The Jackpot/Swept Away, @ It Again, The Stick Up, Lyle Lovette, Higher Living, To The Break Of Sean, Deer Wolf, Molly Cool, Dungeons And Dragons, Anterlude, Advanced Communications, A Tall Seven And Seven, 3.2 Red Dog, The Abusing Of The Rib, Write Now (Multiples No.4), I Wish Those Cats @ Fobia Would Give Me Some Free Shoes, Heart
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Astmosphere - Headshots: Se7en (coloured) (0826257005311) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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