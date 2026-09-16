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Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка

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Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 1
Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 2
Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 3
Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 4
Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 5
Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 6
Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Ambient
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 1
  • Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 2
  • Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 3
  • Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 4
  • Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 5
  • Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 6
  • Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715325
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Little Idiot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Little Idiot
Barcode
[5060236636737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Ambient
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
My Beautiful Blue Sky, Heaven, Tongues, J Breas, Myopia, House Of Blue Leaves, Bad Days, Piano & String, Sound, Dog, 80, Lean On Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка

Альбом « Ambient » первоначально выпущенный в 1993 году, содержит преимущественно инструментальные композиции, от мрачных и угрюмых « Bad Days » и « Lean on Me » до более воодушевляющих « Heaven » и « Dog ». Продюсером альбома выступил Моби. Он стал его первым опытом в эмбиент-музыке, которая с тех пор стала одним из его фирменных знаков. Это лимитированное издание на прозрачном виниле.

Отзывы о товаре Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Little Idiot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Little Idiot
Barcode
[5060236636737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Ambient
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
My Beautiful Blue Sky, Heaven, Tongues, J Breas, Myopia, House Of Blue Leaves, Bad Days, Piano & String, Sound, Dog, 80, Lean On Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом « Ambient » первоначально выпущенный в 1993 году, содержит преимущественно инструментальные композиции, от мрачных и угрюмых « Bad Days » и « Lean on Me » до более воодушевляющих « Heaven » и « Dog ». Продюсером альбома выступил Моби. Он стал его первым опытом в эмбиент-музыке, которая с тех пор стала одним из его фирменных знаков. Это лимитированное издание на прозрачном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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