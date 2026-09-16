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Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка

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Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 1
Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 2
Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 3
Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 4
Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 5
Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 6
Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 7
Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 8
Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 9
Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 10
Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Passion Pit
Альбом (сингл)
Gossamer
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 1
  • Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 2
  • Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 3
  • Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 4
  • Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 5
  • Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 6
  • Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 7
  • Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 8
  • Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 9
  • Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 10
  • Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
frenchkiss records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
frenchkiss records
Barcode
[0197188670542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Passion Pit
Альбом (сингл)
Gossamer
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Take a Walk, I’ll Be Alright, Carried Away, Constant Conversations, Mirrored Sea, Cry Like A Ghost, On My Way, Hideaway, Two Veils To Hide My Face, Love Is Greed, It’s Not My Fault, I’m Happy, Where We Belong
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка

Десятилетний юбилейный выпуск второго альбома Gossamer 2012 года, получившего золотой статус RIAA. Альбом пополнился двумя ранее труднодоступными хитами. Обладая более мрачным лирическим тоном, ярким чувством ритма и музыкальным приключением, альбом Gossamer впечатляюще дебютировал в топ-5 Billboard 200 после выхода 20 июля 2012 года. Альбом включает такие культовые синглы, как дважды платиновый статус RIAA: «Take a Walk», «I'll Be Alright», «Constant Conversations» и «Carried Away». «Gossamer» был встречен восторженными аплодисментами ведущих мировых СМИ, а журнал Pitchfork присудил альбому награду «Лучшая новая музыка», написав: «Создававшийся три трудных года, Gossamer — это потрясающий альбом о состоянии подавленности, смелый и, в конечном счёте, ошеломляющий поток максималистских музыкальных идей, подавленного гнева и неконтролируемой тревоги». Позже журнал Rolling Stone включил сборник в список «50 лучших альбомов 2012 года», заявив: «. Это высококлассный танцевальный рок, каким его назвал бы Джон Апдайк».

Отзывы о товаре Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
frenchkiss records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
frenchkiss records
Barcode
[0197188670542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Passion Pit
Альбом (сингл)
Gossamer
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Take a Walk, I’ll Be Alright, Carried Away, Constant Conversations, Mirrored Sea, Cry Like A Ghost, On My Way, Hideaway, Two Veils To Hide My Face, Love Is Greed, It’s Not My Fault, I’m Happy, Where We Belong
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Десятилетний юбилейный выпуск второго альбома Gossamer 2012 года, получившего золотой статус RIAA. Альбом пополнился двумя ранее труднодоступными хитами. Обладая более мрачным лирическим тоном, ярким чувством ритма и музыкальным приключением, альбом Gossamer впечатляюще дебютировал в топ-5 Billboard 200 после выхода 20 июля 2012 года. Альбом включает такие культовые синглы, как дважды платиновый статус RIAA: «Take a Walk», «I'll Be Alright», «Constant Conversations» и «Carried Away». «Gossamer» был встречен восторженными аплодисментами ведущих мировых СМИ, а журнал Pitchfork присудил альбому награду «Лучшая новая музыка», написав: «Создававшийся три трудных года, Gossamer — это потрясающий альбом о состоянии подавленности, смелый и, в конечном счёте, ошеломляющий поток максималистских музыкальных идей, подавленного гнева и неконтролируемой тревоги». Позже журнал Rolling Stone включил сборник в список «50 лучших альбомов 2012 года», заявив: «. Это высококлассный танцевальный рок, каким его назвал бы Джон Апдайк».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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