Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Passion Pit - Gossamer (coloured) (0197188670542) виниловая пластинка
Десятилетний юбилейный выпуск второго альбома Gossamer 2012 года, получившего золотой статус RIAA. Альбом пополнился двумя ранее труднодоступными хитами. Обладая более мрачным лирическим тоном, ярким чувством ритма и музыкальным приключением, альбом Gossamer впечатляюще дебютировал в топ-5 Billboard 200 после выхода 20 июля 2012 года. Альбом включает такие культовые синглы, как дважды платиновый статус RIAA: «Take a Walk», «I'll Be Alright», «Constant Conversations» и «Carried Away». «Gossamer» был встречен восторженными аплодисментами ведущих мировых СМИ, а журнал Pitchfork присудил альбому награду «Лучшая новая музыка», написав: «Создававшийся три трудных года, Gossamer — это потрясающий альбом о состоянии подавленности, смелый и, в конечном счёте, ошеломляющий поток максималистских музыкальных идей, подавленного гнева и неконтролируемой тревоги». Позже журнал Rolling Stone включил сборник в список «50 лучших альбомов 2012 года», заявив: «. Это высококлассный танцевальный рок, каким его назвал бы Джон Апдайк».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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