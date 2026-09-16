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Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка

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Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка - фото 1
Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка - фото 2
Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка - фото 3
Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка - фото 4
Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rosetta Stone
Альбом (сингл)
Under The Weather
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка - фото 1
  • Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка - фото 2
  • Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка - фото 3
  • Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка - фото 4
  • Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715255
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466573217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rosetta Stone
Альбом (сингл)
Under The Weather
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Under The Weather, We Turned Away, Words To That Affect, Host, Fear Over Nothing, Sick And Tired, Coherence, Last Words, All The Devils, Change
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка

Одна из самых долгоживущих групп, появившихся во второй волне готического рока, которая оказала огромное влияние, Rosetta Stone возвращается с совершенно новым студийным альбомом!. Как и следовало ожидать, эта новая партия песен пропитана темной романтикой с звенящими гитарами и сочными клавишными, а также легким оттенком зловещей ностальгии благодаря лидеру группы Порлу Кингу!

Отзывы о товаре Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466573217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rosetta Stone
Альбом (сингл)
Under The Weather
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Under The Weather, We Turned Away, Words To That Affect, Host, Fear Over Nothing, Sick And Tired, Coherence, Last Words, All The Devils, Change
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Одна из самых долгоживущих групп, появившихся во второй волне готического рока, которая оказала огромное влияние, Rosetta Stone возвращается с совершенно новым студийным альбомом!. Как и следовало ожидать, эта новая партия песен пропитана темной романтикой с звенящими гитарами и сочными клавишными, а также легким оттенком зловещей ностальгии благодаря лидеру группы Порлу Кингу!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rosetta Stone - Under The Weather (0889466573217) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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