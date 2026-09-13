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Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb

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Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 1
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Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 3
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Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 5
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 6
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 7
Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1354
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Интерфейс
PCI-E 3.0
Длина видеокарты (PCB), мм
195
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 1
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 2
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 3
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 4
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 5
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 6
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 7
  • Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714746
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1354
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
195
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х7
Вес, г.
860

Описание товара Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb

Видеокарта biostar на базе GeForce GTX 1050 легко справится с повседневными и игровыми задачами. Благодаря объёму видеопамяти 4 Гб и быстрой памяти GDDR5 с частотой 7000 МГц, вы получаете плавную работу даже при высоком максимальном разрешении 4096x2160. Три поддерживаемых монитора открывают простор для мультизадачности — удобно как для работы, так и для развлечений. Активное охлаждение гарантирует стабильную производительность при длительных нагрузках, а интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает быстрый обмен данными. Надёжный выбор на базе графического чипа NVIDIA, выполненного по современному техпроцессу 14 нм.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar PCI-E 3.0 VN1055XF41 4Gb




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1354
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Интерфейс
PCI-E 3.0
Развернуть
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
195
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта biostar на базе GeForce GTX 1050 легко справится с повседневными и игровыми задачами. Благодаря объёму видеопамяти 4 Гб и быстрой памяти GDDR5 с частотой 7000 МГц, вы получаете плавную работу даже при высоком максимальном разрешении 4096x2160. Три поддерживаемых монитора открывают простор для мультизадачности — удобно как для работы, так и для развлечений. Активное охлаждение гарантирует стабильную производительность при длительных нагрузках, а интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает быстрый обмен данными. Надёжный выбор на базе графического чипа NVIDIA, выполненного по современному техпроцессу 14 нм.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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