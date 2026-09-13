Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка
"Moby" — дебютный студийный альбом Моби, выпущенный в 1992 году. Этот альбом позже, в 1993 году, переиздавался под названием «The Story So Far» с другим набором треков и несколько отличным дизайном обложки. Ричард Мелвилл Холл (родился 11 сентября 1965 г.), профессионально известный как Moby - американский музыкант, автор песен, певец, продюсер и борец за права животных. Он продал 20 миллионов пластинок по всему миру. AllMusic считает его «одним из самых важных деятелей танцевальной музыки начала 1990-х, помогающим донести танцевальную музыку до широкой аудитории как в Соединенных Штатах, так и в Соединенном Королевстве».
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