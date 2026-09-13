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Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
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  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 2
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 3
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 4
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 5
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 6
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 7
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 8
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 9
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  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 11
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 12
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 13
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 14
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 15
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 16
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 17
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 18
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 19
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 20
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 21
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 22
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 23
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 24
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 25
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 26
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 27
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 28
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 29
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 30
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 31
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 32
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 33
  • Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714373
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235x453x450 мм
Макс. высота процессорного кулера
181
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
6 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х51х31
Вес, кг.
3.6

Описание товара Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП

Formula TimberLine T0 - это черный корпус формата ATX без блока питания. Он имеет просторный дизайн, позволяющий установить до шести 120-миллиметровых или 140-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем, обеспечивающие удобное подключение периферийных устройств. Этот корпус подходит для сборки производительных компьютерных систем, предоставляя достаточно места для установки комплектующих.

Отзывы о товаре Корпус Formula TimberLine T0 черный без БП




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235x453x450 мм
Макс. высота процессорного кулера
181
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
6 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Formula TimberLine T0 - это черный корпус формата ATX без блока питания. Он имеет просторный дизайн, позволяющий установить до шести 120-миллиметровых или 140-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем, обеспечивающие удобное подключение периферийных устройств. Этот корпус подходит для сборки производительных компьютерных систем, предоставляя достаточно места для установки комплектующих.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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