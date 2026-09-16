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Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter

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Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - фото 6
Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - фото 7
Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
100
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - фото 2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - фото 3
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - фото 4
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - фото 5
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - фото 6
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - фото 7
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
18 670 руб.  29 330 руб. 
Начислим 299 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714290
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter
18 670 руб. -36%
29 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, инверторная технология, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
100
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x68.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х49х28
Вес, кг.
12.3

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter

Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - A. Все приборы серии сделаны в России с применением самых передовых технологий на современном оборудовании и имеют премиальную гарантию на внутренние баки – 8 лет. Технология digital INVERTER Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, инверторная технология, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
100
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x68.7
Страна производитель
Китай
Описание
Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - A. Все приборы серии сделаны в России с применением самых передовых технологий на современном оборудовании и имеют премиальную гарантию на внутренние баки – 8 лет. Технология digital INVERTER Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter - данный товар вы можете купить по цене 18670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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