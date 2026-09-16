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Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter

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Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter - фото 2
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Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter - фото 4
Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter - фото 5
Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
сухой
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter - фото 2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter - фото 3
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter - фото 4
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter - фото 5
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
28 720 руб.  45 000 руб. 
Начислим 460 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714281
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter
28 720 руб. -36%
45 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель со шнуром питания, предохранительный клапан, УЗО с инструкцией по использованию, крепежные анкеры для монтажа, инструкция пользователя, гарантийный талон, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Тип ТЭНа
сухой
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
верхняя
Управление
электронное
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
107.5
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.11х0.6х0.36
Вес, кг.
25.8

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter

Водонагреватель электрический Electrolux EWH 100 SmartInverter оснащен 2 внутренними баками с общим объемом 100 л. Вы можете монтировать прибор на стену в любом положении с подводкой воды снизу или сбоку. Дисплей с сенсорными кнопками и электронным термостатом позволяет настраивать температуру с точностью до 1 °C. Модель дополнена Wi-Fi для управления через приложение Hommyn. Electrolux EWH 100 SmartInverter дополнен режимами эко-, ускоренного нагрева, отложенного старта, санитарной обработки и антизамерзания. За безопасность отвечают системы ограничения нагрева и защитного отключения, блокировка включения без воды. Прибор оснащен «сухим» ТЭНом с медным нагревательным элементом, титановым анодом, защитой от накипи и толщиной теплоизоляции 35 мм.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель со шнуром питания, предохранительный клапан, УЗО с инструкцией по использованию, крепежные анкеры для монтажа, инструкция пользователя, гарантийный талон, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Тип ТЭНа
сухой
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
верхняя
Управление
электронное
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
107.5
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель электрический Electrolux EWH 100 SmartInverter оснащен 2 внутренними баками с общим объемом 100 л. Вы можете монтировать прибор на стену в любом положении с подводкой воды снизу или сбоку. Дисплей с сенсорными кнопками и электронным термостатом позволяет настраивать температуру с точностью до 1 °C. Модель дополнена Wi-Fi для управления через приложение Hommyn. Electrolux EWH 100 SmartInverter дополнен режимами эко-, ускоренного нагрева, отложенного старта, санитарной обработки и антизамерзания. За безопасность отвечают системы ограничения нагрева и защитного отключения, блокировка включения без воды. Прибор оснащен «сухим» ТЭНом с медным нагревательным элементом, титановым анодом, защитой от накипи и толщиной теплоизоляции 35 мм.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter - данный товар вы можете купить по цене 28720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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