Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%26 173 руб. 31 200 руб.
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24 864 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 324094
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 173 руб. -16%
31 200 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х38х24
Вес, кг.
8.08
Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter
В газовых колонках серии ProInverter применены самые уникальные, передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовая колонка Electrolux ProInverter оснащена автоматической электронной модуляцией пламени. Система автоматически поддерживает заданную на дисплее температуру вне зависимости от расхода воды с точностью до 0,3°C делая использование водонагревателя еще более комфортным.
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В газовых колонках серии ProInverter применены самые уникальные, передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовая колонка Electrolux ProInverter оснащена автоматической электронной модуляцией пламени. Система автоматически поддерживает заданную на дисплее температуру вне зависимости от расхода воды с точностью до 0,3°C делая использование водонагревателя еще более комфортным.
Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter - этот товар вы можете купить по цене 26173 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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