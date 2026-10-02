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Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter

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Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter - фото 1
Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter - фото 2
Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter - фото 1
  • Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter - фото 2
  • Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
26 173 руб.  31 200 руб. 

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24 864 руб. 

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В наличии
Код товара: 324094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter
26 173 руб. -16%
31 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х38х24
Вес, кг.
8.08

Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter

В газовых колонках серии ProInverter применены самые уникальные, передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовая колонка Electrolux ProInverter оснащена автоматической электронной модуляцией пламени. Система автоматически поддерживает заданную на дисплее температуру вне зависимости от расхода воды с точностью до 0,3°C делая использование водонагревателя еще более комфортным.

Отзывы о товаре Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Описание
В газовых колонках серии ProInverter применены самые уникальные, передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовая колонка Electrolux ProInverter оснащена автоматической электронной модуляцией пламени. Система автоматически поддерживает заданную на дисплее температуру вне зависимости от расхода воды с точностью до 0,3°C делая использование водонагревателя еще более комфортным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter - этот товар вы можете купить по цене 26173 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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