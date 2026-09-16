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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter

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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 9
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 10
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 11
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
101.7x43.5x26
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 9
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 10
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 11
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
24 482 руб.  28 620 руб. 

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В наличии
Код товара: 714267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter
24 482 руб. -14%
28 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель накопительный; инструкция; гарантийный талон
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
101.7
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
101.7x43.5x26
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.51х0.29
Вес, кг.
17

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter

Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель накопительный; инструкция; гарантийный талон
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Развернуть
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
101.7
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
101.7x43.5x26
Страна производитель
Россия
Описание
Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24482 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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