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Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0

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Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
24 629 руб.  29 330 руб. 

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23 398 руб. 

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В наличии
Код товара: 205421
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
24 629 руб. -16%
29 330 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х46х29
Вес, кг.
11.21

Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0

Газовая колонка. Предохранительный клапан давления. Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива). Система самодиагностики неисправности. Установка вертикальная, способ крепления: настенный.

Отзывы о товаре Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая колонка. Предохранительный клапан давления. Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива). Система самодиагностики неисправности. Установка вертикальная, способ крепления: настенный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0 - стоимость товара 24629 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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