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Проточный водонагреватель Electrolux NPX 18-24 Sensomatic Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Проточный водонагреватель Electrolux NPX 18-24 Sensomatic Pro

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Проточный водонагреватель Electrolux NPX 18-24 Sensomatic Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
34 650 руб.  38 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 137003
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х14
Вес, кг.
4.4

Описание товара Проточный водонагреватель Electrolux NPX 18-24 Sensomatic Pro

Проточный, электрический водонагреватель. Степень защиты от воды - 4. Установка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный. В комплекте фильтр для воды.

Отзывы о товаре Проточный водонагреватель Electrolux NPX 18-24 Sensomatic Pro




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Проточный, электрический водонагреватель. Степень защиты от воды - 4. Установка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный. В комплекте фильтр для воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Проточный водонагреватель Electrolux NPX 18-24 Sensomatic Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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