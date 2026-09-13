Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
260
Установка
вертикальная, горизонтальная
Цвет
серый
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
сухой
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
32 220 руб.
42 520
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721068
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водонагреватель со шнуром питания, предохранительный клапан, УЗО с инструкцией по пользованию, крепежные анкеры для монтажа, инструкция пользователя, упаковка
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
89
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
55.5х89х35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х63х37
Вес, кг.
23.1
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 80 SmartInverter Grafit
Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - C. Все приборы серии сделаны в России с применением самых передовых технологий на современном оборудовании и имеют премиальную гарантию на внутренние баки – 8 лет.
Технология digital INVERTER Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!
Технология SMART MEMORY Это технология запоминаний привычек пользователя. После первых 7 дней знакомства водонагревателя с Вашими привычками Вы можете больше не задумываться о управлении водонагревателя, прибор на основе вашего использования до этого составит алгоритм по которому в дальнейшем будет работать — он сам решит, когда ему необходимо подготовить для Вас горячую воду.
R-Socket разъем для Bluetooth Sound SmartInverter совместим с беспроводной портативной колонкой Electrolux Mini beat.
водонагреватель со шнуром питания, предохранительный клапан, УЗО с инструкцией по пользованию, крепежные анкеры для монтажа, инструкция пользователя, упаковка
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Развернуть
Дисплей
да
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
89
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
55.5х89х35
Страна производитель
Китай
Описание
Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - C. Все приборы серии сделаны в России с применением самых передовых технологий на современном оборудовании и имеют премиальную гарантию на внутренние баки – 8 лет.
Технология digital INVERTER Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!
Технология SMART MEMORY Это технология запоминаний привычек пользователя. После первых 7 дней знакомства водонагревателя с Вашими привычками Вы можете больше не задумываться о управлении водонагревателя, прибор на основе вашего использования до этого составит алгоритм по которому в дальнейшем будет работать — он сам решит, когда ему необходимо подготовить для Вас горячую воду.
R-Socket разъем для Bluetooth Sound SmartInverter совместим с беспроводной портативной колонкой Electrolux Mini beat.
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