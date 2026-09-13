Водонагреватель Royal Thermo RWH 200 XL
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
134
Установка
вертикальная
Цвет
серый
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
3/4
Тип ТЭНа
мокрый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%46 731 руб. 59 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714312
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
134
Установка
вертикальная
Монтаж
напольный
Цвет
серый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
3/4
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
верхняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
6
Ширина, см
58.1
Высота, см
110.5
Глубина, см
58.1
Габариты (ВxШxГ), см
58.1x110.5x58.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.69х0.69
Вес, кг.
68
Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 200 XL
Для просторных загородных домов, кафе, небольших ресторанов и мини-отелей Royal Thermo создал серию электрических накопительных водонагревателей XL с вместительным баком объемом 200 литров. XL изготовлен из высококачественной стали с мелкодисперсным эмалевым покрытием, благодаря изоляционному материалу толщиной 30 миллиметров способен сохранять температуру нагретой воды в течение 48 часов. Серия XL разработана для напольной установки — наиболее простого вида монтажа из возможных. Все комплектующие и аксессуары, необходимые для подключения к системе водоснабжения, поставляются в комплекте с прибором.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
134
Установка
вертикальная
Монтаж
напольный
Цвет
серый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
3/4
Развернуть
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
верхняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
6
Ширина, см
58.1
Высота, см
110.5
Глубина, см
58.1
Габариты (ВxШxГ), см
58.1x110.5x58.1
Страна производитель
Китай
Для просторных загородных домов, кафе, небольших ресторанов и мини-отелей Royal Thermo создал серию электрических накопительных водонагревателей XL с вместительным баком объемом 200 литров. XL изготовлен из высококачественной стали с мелкодисперсным эмалевым покрытием, благодаря изоляционному материалу толщиной 30 миллиметров способен сохранять температуру нагретой воды в течение 48 часов. Серия XL разработана для напольной установки — наиболее простого вида монтажа из возможных. Все комплектующие и аксессуары, необходимые для подключения к системе водоснабжения, поставляются в комплекте с прибором.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Royal Thermo RWH 200 XL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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